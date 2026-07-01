За невыплату зарплаты водителю директор татарстанской фирмы пойдет под суд
Руководитель задолжал работнику более 93 тысяч рублей.
В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, который обвиняется в невыплате заработной платы, сообщает СУ СК России по Татарстану.
Следствием установлено, что с марта по май 2024 года директор не выплачивал заработную плату водителю фирмы. В итоге задолженность с учетом подлежащей уплате компенсации составила свыше 93 тысяч рублей.
На имущество фирмы стоимостью более 345 тысяч рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы писали, что в Нижнекамске ООО «СОМТЕХ РУ» накопило перед 105 работниками задолженность по зарплате в размере более 31 миллиона рублей. На имя руководителя компании внесено представление, возбуждено административное дело.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.
По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.
Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.