Происшествия
1 июля 21:39
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«Вечерняя Казань»

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За невыплату зарплаты водителю директор татарстанской фирмы пойдет под суд

Руководитель задолжал работнику более 93 тысяч рублей.

За невыплату зарплаты водителю директор татарстанской фирмы пойдет под суд

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, который обвиняется в невыплате заработной платы, сообщает СУ СК России по Татарстану.  

Следствием установлено, что с марта по май 2024 года директор не выплачивал заработную плату водителю фирмы. В итоге задолженность с учетом подлежащей уплате компенсации составила свыше 93 тысяч рублей.  

На имущество фирмы стоимостью более 345 тысяч рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что в Нижнекамске ООО «СОМТЕХ РУ» накопило перед 105 работниками задолженность по зарплате в размере более 31 миллиона рублей. На имя руководителя компании внесено представление, возбуждено административное дело.

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