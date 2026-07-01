Руководитель задолжал работнику более 93 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, который обвиняется в невыплате заработной платы, сообщает СУ СК России по Татарстану.

Следствием установлено, что с марта по май 2024 года директор не выплачивал заработную плату водителю фирмы. В итоге задолженность с учетом подлежащей уплате компенсации составила свыше 93 тысяч рублей.

На имущество фирмы стоимостью более 345 тысяч рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что в Нижнекамске ООО «СОМТЕХ РУ» накопило перед 105 работниками задолженность по зарплате в размере более 31 миллиона рублей. На имя руководителя компании внесено представление, возбуждено административное дело.

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