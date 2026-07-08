Происшествия
8 июля 02:20
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«Вечерняя Казань»

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За повешенные на деда займы жительница Альметьевска отделалась штрафом

Девушка оформила деньги в двух микрофинансовых организациях.

За повешенные на деда займы жительница Альметьевска отделалась штрафом

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд Чистополя вынес приговор 25-летней жительнице Альметьевска, обвиняемой в совершении семи преступлений, в числе которых - мошенничество и неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Как было установлено в суде, в апреле, мае, августе 2025 года и январе 2026 года женщина в Альметьевске похитила деньги своего дедушки. Используя персональные данные родственника, проживающего в Чистопольском районе, она оформила через интернет займы от его имени в двух микрофинансовых организациях на сумму более 80 тысяч рублей.  

Кроме того, в июле 2025 года женщина без разрешения вошла в личный кабинет дедушки на портале «Госуслуги». Зная логин и пароль, она сделала это через мобильное приложение на своем телефоне, после чего компьютерная информация с персональными данными родственника была заблокирована.  

Свою вину женщина признала полностью, причиненный ущерб возместила. Суд приговорил ее к штрафу в размере 40 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что заведующую детсадом в Казани обвиняют в мошенничестве и получении взяток. Женщине также вменяют служебный подлог.

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