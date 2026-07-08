За повешенные на деда займы жительница Альметьевска отделалась штрафом
Девушка оформила деньги в двух микрофинансовых организациях.
Суд Чистополя вынес приговор 25-летней жительнице Альметьевска, обвиняемой в совершении семи преступлений, в числе которых - мошенничество и неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Как было установлено в суде, в апреле, мае, августе 2025 года и январе 2026 года женщина в Альметьевске похитила деньги своего дедушки. Используя персональные данные родственника, проживающего в Чистопольском районе, она оформила через интернет займы от его имени в двух микрофинансовых организациях на сумму более 80 тысяч рублей.
Кроме того, в июле 2025 года женщина без разрешения вошла в личный кабинет дедушки на портале «Госуслуги». Зная логин и пароль, она сделала это через мобильное приложение на своем телефоне, после чего компьютерная информация с персональными данными родственника была заблокирована.
Свою вину женщина признала полностью, причиненный ущерб возместила. Суд приговорил ее к штрафу в размере 40 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу, уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что заведующую детсадом в Казани обвиняют в мошенничестве и получении взяток. Женщине также вменяют служебный подлог.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.
Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.
Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.