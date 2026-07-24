У единственного выжившего ожоги 30 процентов поверхности тела.

Автор фото: прокуратура РТ

Chevrolet Lanos, который врезался в дерево и загорелся в Зеленодольске, управлял 30-летний мужчина без водительских прав. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

Выжил только 15-летний подросток. Его госпитализировали с ожогами 30 процентов поверхности тела.

Напомним, что все, кто находился в этот момент в машине — жители Марий-Эл. Шестеро погибли на месте, в то числе водитель. Предварительно, водитель не справился с управлением. По факту случившегося органы предварительного расследования возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц.

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