Происшествия
24 июля 10:51
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«Вечерняя Казань»

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За рулем авто, где погибли подростки в Зеленодольске, был водитель без прав

У единственного выжившего ожоги 30 процентов поверхности тела.

За рулем авто, где погибли подростки в Зеленодольске, был водитель без прав

Автор фото: прокуратура РТ

Chevrolet Lanos, который врезался в дерево и загорелся в Зеленодольске, управлял 30-летний мужчина без водительских прав. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

Выжил только 15-летний подросток. Его госпитализировали с ожогами 30 процентов поверхности тела.

Напомним, что все, кто находился в этот момент в машине — жители Марий-Эл. Шестеро погибли на месте, в то числе водитель. Предварительно, водитель не справился с управлением. По факту случившегося органы предварительного расследования возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц.

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