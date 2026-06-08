Сотрудники МЧС девять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За 7 июня в Татарстане сотрудников противопожарной службы вызвали на восемь пожаров, в том числе пять в жилом секторе и на одно горение сухой травы и мусора. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Помимо этого, спасатели девять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. Было совершено 28 выездов по ложным вызовам и шесть раз сотрудники МЧС выезжали на взаимодействие с другими службами.

Происшествий на водоемах Татарстана не зафиксировано.

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‎Ранее сообщалось, что при пожаре в Зеленодольске спасли 88-летнего мужчину. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

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