За сутки в Татарстане спасателей вызвали на восемь пожаров
Сотрудники МЧС девять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
За 7 июня в Татарстане сотрудников противопожарной службы вызвали на восемь пожаров, в том числе пять в жилом секторе и на одно горение сухой травы и мусора. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Помимо этого, спасатели девять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. Было совершено 28 выездов по ложным вызовам и шесть раз сотрудники МЧС выезжали на взаимодействие с другими службами.
Происшествий на водоемах Татарстана не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что при пожаре в Зеленодольске спасли 88-летнего мужчину. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.
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