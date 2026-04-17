Предварительно, Сергей Басалаев — бывший военнослужащий мотострелковой бригады ЛНР.

Вертолет и беспилотники ищут в Оренбургской области Сергея Басалаева, который из автомата расстрелял четверых сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся его задержать в поселке Аккермановка под Новотроицком. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Напомним, в результате стрельбы один полицейский скончался, трое раненых госпитализированы в стабильно тяжелом состоянии. Стрелок скрылся на грузовике «ГАЗон» с белой кабиной. Брошенную машину нашли около села Белошапка.

Басалаев — бывший военнослужащий мотострелковой бригады ЛНР, он может скрываться в гористой местности. Заказник «Губерлинские горы» был закрыт для посетителей. Стрелка ищут бойцы СОБРа и ОМОНа.

В случае обнаружения или получения информации о стрелке необходимо сообщить в дежурную часть УМВД по Оренбургской области. Телефоны: (3532) 79-02-01, 79-02-03, 02, 112.

