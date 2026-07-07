Заведующую детсадом в Казани обвиняют в мошенничестве и получении взяток
Женщине также вменяют служебный подлог.
Суд в скором времени рассмотрит уголовное дело 34-летней жительницы Казани, которая обвиняется по трем статьям: мошенничество, получение должностным лицом взятки в значительном размере и служебный подлог, сообщает прокуратура Татарстана.
Как считает следствие, женщина, работая заведующей детским садом, издала фиктивный приказ о трудоустройстве жительницы города на должность заведующего хозяйством. Фактически новая сотрудница не работала, а получаемую заработную плату она передавала заведующей через посредников.
Кроме того, руководитель вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени и ведомости расчета заработной платы. В итоге с октября 2023 года по февраль 2026 года она нанесла ущерб управления образования Казани на общую сумму более 643 тысяч рублей.
Обвиняемая также постоянно получала деньги от предпринимателя — арендатора спортивного зала, расположенного в здании детского сада. За полученные от него 90 тысяч рублей женщина дала коммерсанту возможность заключать срочные договора аренды помещения для проведения занятий по физической культуре с воспитанниками детсада.
Женщина призналась только в получении взяток. Вину в мошенничестве и служебном подлоге она не признала. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани.
Ранее мы писали, что в Казани экс-прокурору Темникову запросили 12 лет «строгача» по делу о взятках. По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.
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