Предприниматель допустил к строительным работам человека, не прошедшего обучение.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд вынес приговор предпринимателю, по вине которого в Зеленодольске погиб рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.



Трагедия произошла 28 июля 2025 года. Следствие выяснило, что предприниматель допустил к строительным работам человека, не прошедшего обучение. Рабочий сорвался с 17-метровой высоты и получил тяжелые травмы. Он скончался в больнице.



Суд приговорил предпринимателя к полутора годам лишения свободы условно.



