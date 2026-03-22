Происшествия
22 марта 08:36
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Зеленодольский бизнесмен, из-за которого погиб рабочий, получил 1,5 года условно

Предприниматель допустил к строительным работам человека, не прошедшего обучение.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд вынес приговор предпринимателю, по вине которого в Зеленодольске погиб рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

Трагедия произошла 28 июля 2025 года. Следствие выяснило, что предприниматель допустил к строительным работам человека, не прошедшего обучение. Рабочий сорвался с 17-метровой высоты и получил тяжелые травмы. Он скончался в больнице.

Суд приговорил предпринимателя к полутора годам лишения свободы условно.

Ранее мы писали, что генерал-майора Росгвардии приговорили к 12 годам за взятки в 17 миллионов рублей. Суд запретил Константину Рябых занимать должности на государственной и муниципальной службе.

