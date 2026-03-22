Зеленодольский бизнесмен, из-за которого погиб рабочий, получил 1,5 года условно
Предприниматель допустил к строительным работам человека, не прошедшего обучение.
Суд вынес приговор предпринимателю, по вине которого в Зеленодольске погиб рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.
Трагедия произошла 28 июля 2025 года. Следствие выяснило, что предприниматель допустил к строительным работам человека, не прошедшего обучение. Рабочий сорвался с 17-метровой высоты и получил тяжелые травмы. Он скончался в больнице.
Суд приговорил предпринимателя к полутора годам лишения свободы условно.
Ранее мы писали, что генерал-майора Росгвардии приговорили к 12 годам за взятки в 17 миллионов рублей. Суд запретил Константину Рябых занимать должности на государственной и муниципальной службе.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Температура поднимется до +12 градусов.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Способ выгоден продавцам, но лишает покупателей правовой защиты.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.