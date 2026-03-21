Происшествия
21 марта 22:29
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Житель Казани, истязавший маленькую дочь сожительницы, отправлен под стражу

Мужчина избивал девочку почти полгода.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителя Казани обвиняют в истязании малолетнего ребенка. Об этом сообщает Следственный комитет России.   

По версии следствия, мужчина почти полгода - с ноября 2024 до марта 2025 года – избивал шестилетнюю дочь сожительницы. В полицию по этому поводу обратились сотрудники органов опеки и попечительства. 

По решению суда мужчина заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Татарстане воспитателю дали «условку» за оставшегося без пальца ребенка. Пострадавший прищемил кисть дверью, когда педагог отошел.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.