Житель Казани, истязавший маленькую дочь сожительницы, отправлен под стражу
Мужчина избивал девочку почти полгода.
Жителя Казани обвиняют в истязании малолетнего ребенка. Об этом сообщает Следственный комитет России.
По версии следствия, мужчина почти полгода - с ноября 2024 до марта 2025 года – избивал шестилетнюю дочь сожительницы. В полицию по этому поводу обратились сотрудники органов опеки и попечительства.
По решению суда мужчина заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
