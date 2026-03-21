Мужчина избивал девочку почти полгода.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителя Казани обвиняют в истязании малолетнего ребенка. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, мужчина почти полгода - с ноября 2024 до марта 2025 года – избивал шестилетнюю дочь сожительницы. В полицию по этому поводу обратились сотрудники органов опеки и попечительства.

По решению суда мужчина заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

