Происшествия
17 июня 11:11
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Житель Ставрополья задушил пенсионерку за убийство котенка

Соседка якобы отравила питомца по имени Бармалей, и обвиняемый решил отомстить тем же.

Житель Ставрополья задушил пенсионерку за убийство котенка

Автор фото: СУ СК по Ставропольскому краю

В частном секторе Новоалександровска Ставропольского края 43-летний мужчина лишился котенка по кличке Бармалей и заподозрил в этом соседку — питомец убежал на участок рядом и не вернулся. На вопрос о животном 67-летняя женщина ответила, что отравила его, и после этого бывший владелец котенка взялся за веревку. Об инциденте сообщает «База».

Обвиняемый завязал с пенсионеркой драку и задушил ее, а после попытался замести следы— сжег свою одежду вместе с веревкой. Однако это не помогло — теперь мужчина находится под стражей, возбуждено дело об убийстве.

«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы», — сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что в тверском приюте для животных произошел пожар, который унес жизни 19 собак. Волонтеры считают, что причиной возгорания стал намеренный поджог, и планируют привлечь полицию для проверки этой версии.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ИД «Вечерняя Казань»
Часть АЗС Казани закрылась, а часть – ввела ограничения на продажу бензина

Где-то исчезло дизельное топливо.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какую пенсию получают в среднем судьи в России

Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Неработающие россиянки с детьми могут получить несколько пособий и маткапитал

Государство поддерживает матерей с маленькими детьми.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцам перечислили все дороги, которые перекрывают на саммит АСЕАН

Ограничения действуют до 20 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Гроза, град и ветер под 20 метров в секунду обрушатся на Татарстан

При этом воздух прогреется до +27 градусов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.