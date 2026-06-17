Житель Ставрополья задушил пенсионерку за убийство котенка
Соседка якобы отравила питомца по имени Бармалей, и обвиняемый решил отомстить тем же.
В частном секторе Новоалександровска Ставропольского края 43-летний мужчина лишился котенка по кличке Бармалей и заподозрил в этом соседку — питомец убежал на участок рядом и не вернулся. На вопрос о животном 67-летняя женщина ответила, что отравила его, и после этого бывший владелец котенка взялся за веревку. Об инциденте сообщает «База».
Обвиняемый завязал с пенсионеркой драку и задушил ее, а после попытался замести следы— сжег свою одежду вместе с веревкой. Однако это не помогло — теперь мужчина находится под стражей, возбуждено дело об убийстве.
«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы», — сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.
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