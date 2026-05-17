Ребенок страдал от расстройства аутистического спектра и не мог объяснить, что с ним происходит.

Жительница Казани обнаружила, что над ее сыном издеваются в школе, с помощью диктофона, который она зашила ему под одежду. По ее словам, она забеспокоилась, когда ребенок стал возвращаться с уроков в слезах и постоянно повторял фразу «полиция, мама», указывая на школу. Мальчик страдает расстройством аутистического спектра и не мог объяснить, что с ним происходит. Когда мать обратилась к руководству школы, ее заверили, что все в порядке. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

Женщина решила выяснить, чем вызвано состояние сына, и подложила ему в одежду диктофон. Прослушав записи, она поняла, что с ребенком плохо обращаются учителя: кричат на него, угрожают, бьют и запирают в классе одного. Представив доказательства в школе, она ничего не добилась. Вскоре после этого диктофон пропал.

Мать мальчика не сдалась и на этот раз пришила устройство к одежде. Но когда ребенок отправился в школу, на входе сработали рамки металлодетектора. Сотрудники учебного заведения вызвали полицию, а правоохранители изъяли одежду. Позже женщине сообщили, что в брюках нашли два диктофона, в том числе тот, что исчез накануне.

Женщина убеждена, что сотрудники школы нашли устройство и стерли записи, чтобы у нее не осталось доказательств. Она написала заявления в МВД, прокуратуру и следственный комитет, но они не обнаружили никаких нарушений.

