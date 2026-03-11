Жительница Татарстана, убившая друга, выплатит его дочери 1,5 млн рублей
Женщине также назначили 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
В Алексеевском районе Татарстана 47-летнюю женщину признали виновной в убийстве сожителя, помимо лишения свободы она должна будет выплатить его дочери компенсацию морального вреда в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
В октябре 2025 года женщина у себя дома в селе Мокрые Курнали пила алкоголь с сожителем. В какой-то момент они поссорились, женщина один раз ударила мужчину ножом в живот. От полученных травм потерпевший скончался.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве, женщине назначили 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в силу.
