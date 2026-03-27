27 марта 19:57
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Жительницу Татарстана приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство сожителя

Обвиняемая ударила мужчину ножом в грудь.

В Сармановском районе прошел суд над 36-летней женщиной. Следствие установило, что она в сентябре 2025 года распивала алкоголь вместе с сожителем в квартире в поселке Джалиль. Обвиняемая нанесла мужчине ножом удар в грудь, в результате чего он скончался.

Суд признал женщину виновной в убийстве и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Ранее сообщалось, что татарстанца осудят за убийство соседа в общежитии. Драка случилась на фоне личных неприязненных отношений. 59-летний мужчина, который был пьян, напал на 42-летнего соседа. Он несколько раз ударил пострадавшего в шею.

