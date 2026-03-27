Жительницу Татарстана приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство сожителя
Обвиняемая ударила мужчину ножом в грудь.
В Сармановском районе прошел суд над 36-летней женщиной. Следствие установило, что она в сентябре 2025 года распивала алкоголь вместе с сожителем в квартире в поселке Джалиль. Обвиняемая нанесла мужчине ножом удар в грудь, в результате чего он скончался.
Суд признал женщину виновной в убийстве и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Татарстана.
Ранее сообщалось, что татарстанца осудят за убийство соседа в общежитии. Драка случилась на фоне личных неприязненных отношений. 59-летний мужчина, который был пьян, напал на 42-летнего соседа. Он несколько раз ударил пострадавшего в шею.
Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
Запрет начнет действовать с начала лета.
Лишние килограммы есть у каждого среднестатистического россиянина.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.