Происшествия
6 июля 21:50
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«Вечерняя Казань»

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Жительницу Заинска, накопившую долг на миллион по алиментам, задержали в суде

Пьяная женщина сама пришла в суд, чтобы выяснить, зачем ей приходят СМС о долге.

Жительницу Заинска, накопившую долг на миллион по алиментам, задержали в суде

Автор фото: ГУФССП России по Татарстану

Злостная неплательщица алиментов из Заинска долго бегала от уплаты алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Она не проживала по месту регистрации и игнорировала извещения судебных приставов о необходимости погасить долг и явиться на приём. В итоге сумма набежала на миллион рублей. В отношении неё было возбуждено розыскное дело, сообщили в ГУФССП России по Татарстану.

Задержать женщину помог случай. Ей в очередной раз пришло СМС о вызове на судебное заседание. В итоге она пьяная пошла в здание суда выяснять причину. На пропускном контроле жительницу узнали. Ранее в отношении должницы был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ей обязательные работы на 150 часов, но она проигнорировала решение суда. За неисполнение наказания по административному делу женщину приговорили к десяти суткам ареста. Помимо прочего судебный пристав привлек ее по статье «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов».

Ранее сообщалось, что задолжавшего по алиментам 1,4 миллиона рублей татарстанца приговорили к работам. Десять процентов его зарплаты будет удерживаться.

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