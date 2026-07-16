Мужчина скончался после нескольких ударов ножом.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В отношении 50-летнего жителя Казани возбуждено уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщает СУ СК России по Татарстану.

Преступление произошло ночью 14 июля 2026 года. Во время посиделок в доме по улице Беломорской в Казани между ним и 44-летним знакомым вспыхнул конфликт. Схватив нож, мужчина ударил им собутыльника несколько раз. От полученных ранений тот скончался на месте.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что челнинец получил 9 лет колонии за убийство товарища из-за долга. Между друзьями вспыхнул конфликт, когда кредитор потребовал вернуть 8 тысяч рублей.

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