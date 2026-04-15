Жителя Тукаевского района будут судить за убийство соседа во время пьяной ссоры
Мужчина пришел в гости к 55-летнему соседу.
В Татарстане передали в суд дело об убийстве, которое произошло в Тукаевском районе. Расследование вело СУ СК России по республике.
По версии следствия, 27 ноября 2025 года 48-летний житель одного из сел пришел в гости к 55-летнему соседу. Мужчины распивали спиртное, между ними вспыхнула ссора, и гость набросился на хозяина — бил его руками и ногами по разным частям тела. От полученных травм сосед скончался на месте.
Обвиняемого арестовали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Ранее мы писали, что убивший в Казани супругу и ранивший сына иностранец предстанет перед судом. Трагедия произошла в мае прошлого года на улице 2-й Старо-Аракчинской.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
