Происшествия
15 апреля 07:57
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Жителя Тукаевского района будут судить за убийство соседа во время пьяной ссоры

Мужчина пришел в гости к 55-летнему соседу.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане передали в суд дело об убийстве, которое произошло в Тукаевском районе. Расследование вело СУ СК России по республике.

По версии следствия, 27 ноября 2025 года 48-летний житель одного из сел пришел в гости к 55-летнему соседу. Мужчины распивали спиртное, между ними вспыхнула ссора, и гость набросился на хозяина — бил его руками и ногами по разным частям тела. От полученных травм сосед скончался на месте.

Обвиняемого арестовали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Ранее мы писали, что убивший в Казани супругу и ранивший сына иностранец предстанет перед судом. Трагедия произошла в мае прошлого года на улице 2-й Старо-Аракчинской.

