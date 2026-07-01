Звезда сериала «Бригада» утонул во время рыбалки с сыном
Александра Высоковского искали спасатели и волонтёры.
Актер Александр Высоковский, известный по роли Макса в популярном сериале «Бригада», утонул в реке Оке в Подмосковье. Об этом сообщает Baza.
Артист отправился на рыбалку вместе с 17-летним сыном. В какой-то момент он решил прогуляться по Пущинской косе и пропал. О его пропаже в районе, где течение реки ускоряется, сообщила жена, после чего на поиски выдвинулись спасатели и волонтеры.
Тело пропавшего актера обнаружили водолазы. Выясняются обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни актер из «Кавказской пленницы» Николай Гаро. Артисту было 88 лет.
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