Происшествия
5 июня 07:19
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«Вечерняя Казань»

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Звезду фильмов «Топ Ган» и «Джуманджи» Джеймса Хэнди убил пасынок в США

Пожилого актёра ударили ножом в грудь.

Звезду фильмов «Топ Ган» и «Джуманджи» Джеймса Хэнди убил пасынок в США

Автор фото: кадр из фильма

В Лос-Анджелесе трагически погиб американский актёр Джеймс Хэнди, известный по ролям в фильмах «Топ Ган: Мэверик», «Джуманджи» и «Логан». Как сообщает Variety, 81-летнего артиста убил его 44-летний пасынок Майкл Гледхилл.

По данным полиции, Гледхилл ранил Хэнди в грудь, а затем сам набрал 911 и заявил оператору: «Я сын человеческий, я только что убил человека греха». После этого он вышел к прибывшим полицейским и признался в преступлении. Мужчина жил в доме актёра вместе с матерью, которая была возлюбленной погибшего.

Гледхилла арестовали по обвинению в убийстве, суд назначил залог в два миллиона долларов.

Джеймс Хэнди за свою долгую карьеру успел сняться также в фильмах «Арахнофобия», «Ракетчик» и многих других.

Ранее мы писали, что сыгравшая «рабыню Изауру» актриса планирует снимать фильм в Казани. Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».

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