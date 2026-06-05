Звезду фильмов «Топ Ган» и «Джуманджи» Джеймса Хэнди убил пасынок в США
Пожилого актёра ударили ножом в грудь.
В Лос-Анджелесе трагически погиб американский актёр Джеймс Хэнди, известный по ролям в фильмах «Топ Ган: Мэверик», «Джуманджи» и «Логан». Как сообщает Variety, 81-летнего артиста убил его 44-летний пасынок Майкл Гледхилл.
По данным полиции, Гледхилл ранил Хэнди в грудь, а затем сам набрал 911 и заявил оператору: «Я сын человеческий, я только что убил человека греха». После этого он вышел к прибывшим полицейским и признался в преступлении. Мужчина жил в доме актёра вместе с матерью, которая была возлюбленной погибшего.
Гледхилла арестовали по обвинению в убийстве, суд назначил залог в два миллиона долларов.
Джеймс Хэнди за свою долгую карьеру успел сняться также в фильмах «Арахнофобия», «Ракетчик» и многих других.
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