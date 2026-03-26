Происшествия
26 марта 10:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Звезду сериала «Постучись в мою дверь» объявили в розыск по делу о наркотиках

Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест актрисы и её бывшего партнёра.

Автор фото: соцсети

В Турции разгорается громкий скандал с участием знаменитостей. Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест 32-летней актрисы Ханде Эрчел, известной по роли Эды Йылдыз в сериале «Постучись в мою дверь», а также её бывшего возлюбленного Хакана Сабанджи.

В рамках масштабной антинаркотической операции турецкие силовики задержали 14 из 16 подозреваемых. Среди них — бывшие руководители ведущих футбольных клубов Турции, модели и другие звёзды кино. Всем фигурантам дела вменяют хранение наркотиков и организацию занятий проституцией.

Эрчел и Сабанджи на момент рейда находились за границей, поэтому их не удалось задержать сразу. Актриса узнала об ордере из новостей. В своих соцсетях она объяснила, что уезжала на учёбу, но уже вернулась на родину и готова дать показания.

«Я человек, который любит свою страну, доверяет турецкому государству и правосудию. Верю, что ситуация прояснится в ближайшее время», — написала Эрчел.

Ранее сообщалось, что султан Сулейман из «Великолепного века» получил тюремный срок. Халит Эргенч осужден за ложные показания в деле о протестах 2013 года.

