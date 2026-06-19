Городская среда

Монстры на стенах казанских домов

Рассказываем, как эти чудища там появились и повлияло ли это на судьбу жителей города.

rutube.ru19 июня 17:48
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Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Монстры на стенах казанских домов

Рассказываем, как эти чудища там появились и повлияло ли это на судьбу жителей города.

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Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
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Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
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