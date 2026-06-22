Платёжки за ЖКУ в Казани за последнее время действительно стали заметно больше. Но часть расходов можно вернуть обратно. Сейчас жители Казани могут получить кэшбэк до 10% при первой оплате ЖКУ в приложении Т-Банка.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Тарифы на ЖКУ в Казани периодически индексируются — так же, как цены на продукты или услуги. До конца 2026 года запланировано очередное повышение: с октября тарифы могут вырасти до 18,2%.

Повлиять на размер тарифов возможности нет, но частично компенсировать уже потраченное — реально.

Т-Банк запустил для казанцев специальную акцию: кэшбэк до 10% при оплате жилищно-коммунальных услуг через мобильное приложение или интернет-банк картой Black или кредитной картой Платинум.

Деньги вернутся автоматически

Всё работает очень просто. Убедитесь, что ваш провайдер участвует в акции (это можно сделать на сайте). Затем открываете приложение Т-Банка, находите свою управляющую компанию или ТСЖ, платите за ЖКХ как обычно. Через три рабочих дня банк обработает платёж, а затем начислит кэшбэк — рублями или бонусами, в зависимости от вашей карты. Никаких заявок писать не нужно, никакие кнопки дополнительно нажимать не надо. Деньги сами упадут на счёт.

Чтобы получить кэшбэк, нужно заплатить за коммуналку в приложении во время акции. Причём желательно заплатить побольше, потому что кэшбэк начисляют на первую оплату. Если вы внесёте тысячу рублей — вернут сотню, а если четыре тысячи — вернут максимальные 400 рублей или баллов. Так что берите самую крупную квитанцию, например за электричество.

Подробнее про акцию — на сайте Т-Банка.

Оплатить ЖКУ — за минуту

Сам платёж занимает несколько минут:

— Заходите в раздел «Платежи»;

— выбираете «ЖКХ»,

— начинаете набирать название своей УК;

— приложение само предлагает варианты.



Выбираете нужный, вбиваете номер лицевого счёта (он есть в квитанции) и сумму. Нажали «Оплатить» — готово.

Автор фото: T-Банк

Если у вас сохранилась бумажная квитанция с QR-кодом, то ещё проще. На главном экране приложения есть кнопка сканера. Навели камеру на код — все поля заполнились сами, даже сумма. Осталось только подтвердить платёж.

И еще удобное: можно настроить автоплатёж или подписку на счета. Один раз ввели номер лицевого счёта, и теперь, когда УК выставит новую квитанцию, вы получите уведомление. Счёт можно оплатить одним касанием. А если включить автоплатёж, то деньги будут списываться сами — даже когда вы в отпуске или забыли про квитанцию. И никаких просрочек.



Даже когда акция закончится, платить через приложение Т-Банка всё равно выгодно. Во-первых, нет комиссии. Во-вторых, все квитанции хранятся в телефоне. Можно скачать, распечатать и отправить поставщику, если возникнут вопросы. В-третьих, поддержка работает круглосуточно. Запутались в настройках? Позвоните 8 800 333-33-33 или напишите в чат.



Как не промахнуться с кэшбэком

Для участия в акции оплатить коммуналку нужно дебетовой картой Black или кредитной картой «Платинум». Главное, чтобы вы раньше не платили за ЖКУ через приложение Т-Банка. Также у вас не должно быть долгов перед банком по другим кредитам или картам.

Кэшбэк приходит только за оплату у тех поставщиков, которые участвуют в акции, это несколько сотен управляющих компаний и ТСЖ Казани. Но не все. Как проверить? Просто начните искать свою УК в приложении. Если она находится, значит, участвует.



Ещё один нюанс: если вы вернёте платёж или банк его отменит, кэшбэк тоже аннулируют. И бонус даётся только один раз за всю акцию — за самую первую оплату. Банк, как и любая компания, оставляет за собой право не начислять или списать кэшбэк, если заметит откровенное мошенничество. Но обычным казанцам, которые просто платят за квартиру, бояться нечего.

Акция действует два месяца, до 15 августа. Сохраняйте квитанции, следите за тарифами и платите удобно — Т-Банк делает коммунальные платежи не только выгодными, но и простыми. Все подробности — на сайте Т-Банка.

Black — черный, Платинум — платина, QR— куар. Сроки акции с 15.06.2026 по 15.08.2026. Бонус доступен клиентам Банка при оплате кредитной картой с Программой лояльности Браво или «Платинум» или расчетной картой с Программой лояльности Black. Максимальный размер кэшбэка — 400. Кэшбэк начисляется за оплату ЖКУ у провайдеров, указанных в условиях акции. Подробнее на tbank.ru. АО «ТБанк», лицензия №2673. Реклама. 0+