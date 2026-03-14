Весна для многих жителей республики началась с неожиданного роста счетов за коммунальные услуги. Разбираем причины такого резкого увеличения платежей.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

«Откуда такие цены?»

Март для многих казанцев начался с высоких цифр в счетах-фактурах — суммы квартплаты доходили до 15—22 тысяч рублей. И такие счета приходят жильцам не только в столице Татарстана, но и по всей стране.

Общественный резонанс по поводу текущей ситуации привел к тому, что Госдума одобрила законопроект об усилении контроля за тарифами в ЖКХ. Документ приняли во втором и третьем чтениях на пленарном заседании. При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) теперь сможет самостоятельно регулировать тарифы на розничном рынке.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что все фракции поддержали законопроект о контроле за тарифами. Это поможет избежать необоснованного роста цен. Все вопросы будут обсуждаться с участием ФАС. Раньше решения принимались на уровне регионов, но теперь появится система контроля.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Многие казанцы заметили странность: в январе (31 день) суммы были ниже, чем в феврале (всего 28 дней). Логика подсказывает, что должно быть наоборот, но у ЖКХ своя математика, опирающаяся на график снятия показаний. Бывший первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов в беседе с «Вечерней Казанью» отметил, что управляющие компании (УК) снимают данные с общедомовых счетчиков (ОДПУ) обычно с 20-го по 25-е число месяца. Таким образом, в «январскую» квитанцию попадает относительно мягкий декабрь, а в «февральскую» — «ледяная» вторая половина января и начало февраля.

- В итоге расчетный период февраля может оказаться по факту более холодным и даже более длительным по количеству «морозных дней». Также важно учитывать и интенсивность отопления, ведь в феврале в Татарстане традиционно фиксируются самые низкие температуры. Чтобы в квартирах сохранялись нормативные +18...+22°C, котельные сжигают значительно больше газа. Поскольку плата за тепло — самая тяжелая статья расходов, даже пара лишних градусов мороза на улице превращаются в лишние тысячи в чеке, — объясняет собеседник.

Например, сообщалось, что некоторым жителям «Салават Купере» в приложениях высветился счет до 22 тысяч рублей. В АО «Татэнергосбыт» объяснили это тем, что счета были предварительными.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«С 1 по 3 марта программа сводит цифры, но еще не успевает применить льготы, субсидии и корректно распределить показания индивидуальных счетчиков. В «предварительный» расчет в «Салават Купере» попали ошибочно начисленные пени и задолженности, которые система еще не успела синхронизировать с реальными оплатами. Указанная информация не предназначалась для немедленной оплаты, так как являлась промежуточным результатом расчетного цикла», — официально сообщили в компании.

Экономист Андрей Жуковский считает, что текущая ситуация вызвана технологической трансформацией в сфере ЖКХ. Термин «предварительные счета» может означать, что в будущем возможны перерасчет или применение другой методики начисления.

- Важно отметить, что федеральное и региональное законодательство в области ЖКХ также меняется, а государственные расходы на модернизацию инфраструктуры растут, что может влиять на увеличение стоимости услуг, — уточнил Жуковский.

Член комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета Татарстана Николай Атласов считает, что такие счета за ЖКУ связаны с официальным повышением коммунальных тарифов на 1,7 процента, которое произошло с 1 января. Управляющие компании и снабжающие организации, вероятно, решили воспользоваться ситуацией и увеличить суммы в платежках, чтобы закрыть дыры в своих бюджетах, уверен собеседник.

- Рост платежей значительно превышает официально допустимый уровень, что и вызывает многочисленные скандалы. В этом году также повышенные платежки приходили и в январе, и в феврале. Когда возникают такие ситуации, особенно при вмешательстве прокуратуры или других органов, управляющие компании или снабжающие организации начинают пересматривать свои действия. Они заявляют о перерасчете или называют платежки «предварительными». Однако официально такого понятия, как «предварительные» расчеты или платежки, не существует. Это вынужденная мера, когда снабжающие организации осознают, что оказались в центре скандала, — считает Атласов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По словам депутата, массовый беспорядок с начислениями свидетельствует о серьезных проблемах в системе управления ЖКХ и о слабом контроле со стороны государственных органов над этой сферой.

- Теоретически должны помочь, но тут главный вопрос в работоспособности механизма контроля. В чем главная проблема? В том, что и сейчас есть законодательные нормы, которые ограничивают возможность повышения тарифов сверх установленных лимитов, однако они почему-то не работают, снабжающие организации игнорируют их. В результате принимается еще один закон, который вроде как усиливает механизм контроля. Только вот будет ли он работать? Ведь у нас завышенные тарифы начинают пересматривать только тогда, когда возникает скандал, когда население начинает возмущаться, тогда начинаются разбирательства, и только потом могут пересмотреть начисления в сторону понижения. А должно работать по-другому, — негодует Атласов.

По мнению политика, незаконное завышение платежей должно не только становиться поводом для разбирательств, но и сразу же приводить к крупному штрафу для снабжающей организации.

Осторожная оплата

Эксперты призывают к спокойствию, но советуют не терять бдительность. Так, юрист Расул Багаутдинов подчеркивает, что не нужно платить по так называемым коммунальным черновикам. По мнению юриста, нужно дожидаться 5—6-го числа месяца, когда расчетный цикл завершен и формируется итоговая квитанция (ЕПД).

- Если в итоговом счете объем потребленного тепла вырос в два раза при той же погоде — требуйте у УК акт проверки приборов учета. Пишите в ГЖИ, и если «предварительная» ошибка перекочевала в финальный документ, это повод для жалобы в Государственную жилищную инспекцию Татарстана, — уточнил собеседник.

При этом, по мнению юриста, люди часто жалуются на квитанции ЖКХ, потому что не понимают, из чего складывается итоговая сумма. Платеж обычно состоит из нескольких частей: тарифа, объема потребления, перерасчетов, пеней и задолженностей. Госкомитет Татарстана по тарифам разъясняет, что плата зависит не только от тарифа, но и от реального объема потребленного ресурса.

- Например, сумма за отопление в феврале может быть выше, чем в январе, из-за разницы в температурах. Холодный месяц требует больше тепла, что влияет на итоговую сумму. На размер платы также влияют энергоэффективность дома, состояние фасада, теплопотери и исправность приборов учета. Чаще всего люди жалуются на строку «отопление». Тариф на тепло может быть одинаковым, но объем потребления меняется. Это вызывает недовольство, — считает юрист.

Организационные причины высоких цифр в платежках, по словам Багаутдинова, включают биллинговые и расчетные ошибки. Потребители видят промежуточные цифры до завершения расчетного цикла, что создает иллюзию уже выставленного счета. В квитанции могут быть пени, старая задолженность и корректировки за предыдущие периоды, что визуально воспринимается как резкое подорожание текущего месяца.

- Я как юрист, работающий с теплоснабжающими организациями, могу подтвердить: в последние годы ресурсоснабжающие компании сталкиваются с ростом цен на газ, электроэнергию, ремонт и содержание сетей, а также с повышенными затратами на поддержание надежности теплоснабжения. Это влияет на стоимость тепловой энергии, которая затем отражается в платежах населения через механизм регулирования. Кроме того, отрасль страдает от высокого износа тепловых сетей и оборудования, что также увеличивает себестоимость и снижает устойчивость теплоснабжения, — добавил юрист.

По мнению Багаутдинова, нельзя исключать и злоупотребления со стороны управляющих компаний. Чаще всего проблемы возникают не с самим тарифом на коммунальные услуги, а со строками по содержанию жилого помещения. В квитанциях могут появляться начисления за фактически не оказанные или неполные услуги.

- Типичный пример — уборка снега, содержание придомовой территории и текущие работы по содержанию общего имущества. Важно понимать, что уборка снега входит в обязательные работы по содержанию общего имущества, но если услуга не выполнялась или выставлена в большем объеме, это предмет проверки и спора, — отметил собеседник издания.

Юрист напоминает, что жителям нужно ежемесячно и вовремя передавать показания индивидуальных приборов учета: по горячему и холодному водоснабжению, а если есть прибор учета отопления — и по отоплению.

- Это критически важно, потому что, согласно статье 157 Жилищного кодекса России, плата рассчитывается на основе объема коммунальных услуг, измеренного по приборам учета. Если приборов нет, расчет идет по нормативам потребления. На практике часто получается, что расчет по нормативам выше, чем по фактическим показаниям. Поэтому важно передавать показания в срок, указанный в квитанции, договоре или на сайте исполнителя. Если этого не делать, потребитель рискует получить счет не за реальное потребление, а по расчетной модели, которая обычно менее выгодна, — сказал Багаутдинов.

Пока коммунальщики называют 22-тысячные счета «промежуточным результатом», жителям Татарстана остается надеяться, что такие «черновики» никогда не станут их официальной реальностью. Депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев напоминает, что законопроект, предполагающий усиление контроля ФАС за региональными тарифами, получил поддержку депутатов. Однако, как показывает практика, одной этой меры недостаточно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Мы сталкиваемся с жалобами на высокие счета за коммунальные услуги. В частности, в нашей республике жители обычных квартир получают платежки на сумму более 20 тысяч рублей. Люди по всей стране шокированы размерами своих счетов. Обращения носят массовый характер, а цифры в платежках вызывают недоумение. Хотя официально ожидалось лишь незначительное повышение тарифов, реальные суммы в счетах значительно превышают ожидания, — говорит депутат.

Ещё одна проблема — сокращение контрольных полномочий.

- В конце прошлого года был ликвидирован муниципальный жилищный контроль. Теперь эту функцию выполняет жилищная инспекция на уровне регионов. Однако, учитывая наблюдаемый рост проблем в этой сфере, решение о ликвидации одного из элементов контроля кажется неочевидным. Мы были против этого решения и считаем его ошибочным. Начало этого года показало, что контроль в жилищной сфере необходимо усиливать, а не сокращать, — добавил Прокофьев.

У муниципальных властей нет достаточных рычагов влияния на эту сферу, потому что они не управляют управляющими компаниями. Поэтому нужно вернуть «управляйки» в муниципальную собственность, полагает собеседник.