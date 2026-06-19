ЖКХ
19 июня 07:55
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«Вечерняя Казань»

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ФАС опровергла повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Рост не превысит установленный правительством уровень, служба обещает проверки.

ФАС опровергла повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщения о том, что тарифы на коммунальные услуги повысят уже с 1 июля. Ранее такая информация появилась в СМИ, но в ФАС заявили: это неправда. Ежегодная индексация пройдёт, как и положено, с 1 октября, и рост тарифов не превысит уровень, установленный распоряжением правительства.

В службе добавили, что будут внимательно следить за тем, как регионы устанавливают тарифы. Если найдут необоснованно заложенные средства — исключат их из расчётов.

Ранее мы писали, что в России тарифы на мусор начнут считать по килограммам, а не кубометрам. Новые правила введут по всей стране уже со следующего года.

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