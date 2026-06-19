ФАС опровергла повышение тарифов ЖКХ с 1 июля
Рост не превысит установленный правительством уровень, служба обещает проверки.
Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщения о том, что тарифы на коммунальные услуги повысят уже с 1 июля. Ранее такая информация появилась в СМИ, но в ФАС заявили: это неправда. Ежегодная индексация пройдёт, как и положено, с 1 октября, и рост тарифов не превысит уровень, установленный распоряжением правительства.
В службе добавили, что будут внимательно следить за тем, как регионы устанавливают тарифы. Если найдут необоснованно заложенные средства — исключат их из расчётов.
Ранее мы писали, что в России тарифы на мусор начнут считать по килограммам, а не кубометрам. Новые правила введут по всей стране уже со следующего года.
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