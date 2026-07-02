Перечень основных работ остался прежним.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Программу капитального ремонта многоквартирных домов в Казани на 2026—2028 годы решили увеличить на несколько сотен миллионов рублей, документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В 2026 году на капремонт планируется потратить до 4,5 миллиарда рублей против 3,78 миллиарда рублей ранее, в 2027 году - 3 миллиарда рублей вместо 2,9 миллиарда, а в 2028 году — 3,7 миллиарда рублей против 3,27 миллиарда рублей.

Также стало известно, что в 2026 году хотят отремонтировать 250 многоквартирных домов вместо 392, в 2027 году — 321 дом (без изменений), в 2028 году — 214 домов вместо 181.

Список работ остался прежним, в него входят обновление крыш, фасадов, инженерных систем, лифтов.

Ранее сообщалось, что россияне старше 80 лет могут вернуть до 100% взноса на капитальный ремонт при соблюдении ряда условий. Пенсионеры старше 70 лет могут вернуть 50% уплаченных взносов на капремонт. Для получения компенсации надо быть собственником жилья и не работать, а помимо этого жить одному либо с другими пенсионерами или инвалидами. Кроме того, важно не иметь долгов по ЖКХ.

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