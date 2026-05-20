Водоснабжение прекратится 21 мая.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 9:00 до 21:00 21 мая в некоторых домах Московского и Авиастроительного районов Казани отключат воду. Причина - аварийные работы на водопроводе на пересечении улиц Тэцевской и Гудованцева, сообщили в МУП «Водоканал».

Воду отключат по адресам:

- ул. Беломорская, 69, 69 (корп.1), 69а (корп.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), 69а/1, 69а/2, 69а/3, 69а/4, 69а (лит. 11), 69а (лит. 12), 69б, 69б (корп. 1), 69г, 69и, 69/1, 69/2, 69/3, 69/5, 69/7, 69/8, 69/9, 69/11, 69/12, 69/13, 69/14, 69/15, 69/16, 69/17, 69/18, 71, 71/1, 71/2, 71а, 71а (корп. 1, 3), 73, 73/1, 73/2, 77, 79, 79а, 79б, 81, 83, 85, 236, 238, 238 (корп. 1), 240, 242, 242а, 244, 246, 246а, 252а, 260, 260 (корп. 3), 260а, 260/1;

- ул. Гудованцева, 1, 1а, 1а/1, 1а/2, 1а (корп. 6), 1б, 1б (корп. 1, 2), 1б/2, 1в, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 11а/1, 11а/2, 11а/4, 15, 15а/1, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а (корп. 1), 41а, 41б, 43, 43 (корп. 1), 43б, 43г, 43г/1, 43/2, 43/4, 43в, 45, 47, 49, 49а, 50а, 51, 71в; частные жилые дома от № 50/90 до № 110;

- ул. Обнорского, 3, 3 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 11, 30, 30 (корп. 1, 2, 3), 30а, 30а (корп. 1), 30а (ст. 1), 30г, 49, 49 (корп. 1), 208 (корп. 1), 208а, 210;

- ул. Тэцевская, 1в, 8б, 11б, 11б (корп. 2), 11в, 28, 34, 32/2, 35, 35 (корп. 1), 40, 175, 175 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11), 175б, 175б (корп. 1), 181, 181а, 181б, 183, 187, 187 (корп. 1, 2, 3), 189, 189 (корп. 1, 2), 191, 191 (корп. 1, 2, 3, 5), 197, 198а, 199, 201, 201 (корп. 1, 2, 3), 203, 203 (корп. 1), 209, 209 (корп. 1), 209 (ст. 1), 211а, 211в, 213, 217, 223;

- ул. Химиков, 1, 1 (корп. 1), 1а, 1а (корп. 1, 3, 4, 5, 6), 2, 2 (корп. 2), 2/1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 10 (корп. 1), 11, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28а, 29, 31, 31а, 33 (корп. 1, 2, 3), 33, 35, 35а, 37, 39, 40, 41, 41а, 43, 45, 45а, 47, 48, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 59 (корп. 1), 61, 63, 65, 102, 104, 106.

Кроме того, водоснабжение прекратится в поселке Новое Караваево по улицам:

- ул. Бестужева, четные номера домов от № 72 до № 110, нечетные номера домов – все;

- ул. Бадаева, четные номера домов от № 26 до № 58, нечетные номера домов от № 17 до № 49/88;

- ул. Пятигорская, четные номера домов от № 26/21 до № 90/50, нечетные номера домов от № 79/20 до № 129/48;

- ул. Софьи Перовской, четные номера домов от № 94/7 до № 150а, нечетные номера домов от № 95/33 до № 115;

- ул. Шатурская, четные номера домов от № 226Б до № 252, нечетные номера домов от № 279а до № 321/20;

- ул. 1-я Пермская – все номера домов;

- ул. 2-я Пермская – все номера домов;

- ул. Серафимовича – все номера домов;

- ул. Петлякова – все номера домов;

- ул. Зелинского – все номера домов;

- ул. 1-я Муромская – все номера домов;

- ул. 2-я Муромская – все номера домов;

- ул. 3-я Муромская – все номера домов;

- ул. 4-я Муромская – все номера домов;

- ул. 5-я Муромская – все номера домов;

- ул. Ивана Федорова– все номера домов;

- ул. Валентина Котика – все номера домов;

- ул. Моисеева – все номера домов;

- ул. Софьи Ковалевской – все номера домов;

- ул. Рижская – все номера домов;

- ул. Котовского – все номера домов.

Прием заявок на подвоз автоцистерн осуществляется по телефону +7(843)231-62-60.

Ранее сообщалось, что водоснабжение двух сел Татарстана выльется в 283,7 миллиона рублей. Все работы необходимо завершить до 30 ноября 2026 года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.