Водоснабжения не будет с 22 июня по 9 июля.

Автор фото: kzn.ru

С 22 июня в Казани начали отключать горячее водоснабжение в жилых домах, подключенных к сетям АО «Татэнерго». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Во время отключения воды будут проводиться гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей. Отключения должны продлиться с 22 июня по 9 июля, но их сроки могут быть скорректированы.

При обнаружении признаков повреждения коммуникаций рекомендуют звонить на круглосуточную линию Казанских тепловых сетей по телефону: 8 (800) 234-82-43.

График отключений:

22–25 июня

ул. Баумана, 36; ул. Бехтерева, 9, 9а; ул. Большая Красная, 8, 22, 32/15; ул. Дзержинского, 11а; пер. Дуслык, 6; ул. Жуковского, 29; ул. Исхаки, 8а; ул. Карла Маркса, 16а; ул. Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25; ул. Комсомольская, 1 корп. 1, 2, 3, 4, 5 и 6, 2; ул. Коротченко, 22; ул. Красносельская, 51/4; ул. Лобачевского, 10а; ул. Ломжинская, 1, 3, 5, 7; ул. Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18; ул. Односторонка Гривки, 10, 48; пр. Победы, 57а, 57б, 57в, 120, 122, 124, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139 корп. 1, 2 и 3, 139а корп. 1 и 2, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 160, 164, 168, 166, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 184, 186, 190, 192; ул. Право-Булачная, 47, 51; ул. Родины, 29, 31, 33, 37; ул. Сабира Ахтямова, 1 корп. 1, 2 и 3; ул. Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31; ул. Седова, 20а, 20б, 20в; ул. Тельмана, 40, 42; ул. Чернышевского, 32 корп. 1, 2 и 3, 33; ул. Шахиди, 1/15; ул. Япеева, 10, 16; ул. Яруллина, 6.

22 июня – 6 июля

ул. Авангардная, 54, 87, 88, 89, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б корп. 1 и 2, 185, 187; ул. Агрономическая, 4, 6, 14, 18, 20; ул. Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17; ул. Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32; ул. Бигичева, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/47, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35; ул. Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/2; ул. Бутлерова, 6; ул. Бухарская, 32 корп. 1, 2 и 3; ул. Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29; ул. Вишневского, 29/48; ул. Габдуллы Тукая, 57, 57а, 75г, 102, 106а, 110; ул. Галиаскара Камала, 18, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 55; ул. Гаспринского, 29, 31; ул. Гвардейская, 31; ул. Глазунова, 6, 8 корп. 1 и 2, 10; ул. Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 корп. 1 и 2, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 18/23, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49; ул. Достоевского, 50, 52, 57, 66; ул. Еники, 17б; ул. Жиганова, 2а; ул. Зайни Султана, 8; ул. Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 корп. 1 и 2, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43; ул. Зинина, 24, 34; ул. Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15; пр. Камалеева, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, 30, 32, 32б, 34, 34а, 34б, 34в; ул. Кариева, 3, 5, 6, 7, 8, 10; ул. Качалова, 76, 77; ул. Каюма Насыри, 42, 44; ул. Крутая, 2; ул. Кулагина, 4, 5 корп. 1, 6, 6а, 8, 8а; ул. Курская, 18, 20, 23, 25, 27; ул. Кутуя, 86 корп. 5, 86а, 110, 110а, 110б, 110д корп. 1, 2 и 3, 110е; ул. Лево-Булачная, 50а, 50, 56; ул. Магистральная (Азино-1), 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а; ул. Магистральная, 4а, 22а, 34, 34 корп. 1; Мамадышский тракт, 8, 10; ул. Минуллина, 8а, 8б, 8в; ул. Модельная, 8, 10; ул. Назарбаева, 9, 10, 12, 12в, 35 корп. 1, 47/113, 60, 60а; ул. Нариманова, 50, 52, 66а, 68; ул. Новоселья, 4, 6, 10; ул. Островского, 103, 107, 110, 114, 116; ул. Павлюхина, 37, 99б, 102а, 104а, 104б, 108б, 110а, 110в, 110г, 114 корп. 2, 118, 128; ул. Парижской Коммуны, 19; ул. Петербургская, 64, 65а; ул. Полушкина, 1, 4, 6; ул. Промысловая, 5; ул. Роторная, 27б, 27в, 27е, 27д; ул. Садыковой, 20, 22; ул. Сайдашева, 19; ул. Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23; ул. Сафьян, 6/8, 8; ул. Спартаковская, 35, 84 корп. 1, 87, 88б, 89; ул. Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72; ул. Техническая, 35, 39а, 39б; ул. Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25; ул. Тихомирнова, 19; ул. Тулпар, 4, 5, 7; ул. Тыныч, 1, 3, 8; пр. Универсиады, 10, 12, 14, 16; ул. Университетская, 4/34; ул. Файзи 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17; ул. Фатиха Карима, 2/22, 9, 26; ул. Хади Такташа, 41, 79, 99, 105, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127; ул. Хасанова, 13, 13а; ул. Шаляпина, 14/83, 26, 26а; ул. Шарифа Камала, 4; ул. Шейх-Али, 1 корп. 1; ул. Шоссейная, 57; пер. Щербаковский, 7; ул. Ярдем, 23, 25; ул. Яшь Кыч, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е.

22 июня – 9 июля

ул. Дуслык, 4, 6; Мамадышский тракт, 34, 36; ул. Туганлык, 1, 3, 10, 12.

30 июня – 3 июля:

ул. Абсалямова, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39; ул. Адоратского, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 4, 4а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; пр. Амирхана, 2, 2а, 4а, 5, 6, 8а, 10, 10а корп. 1 и 2, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71; ул. Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а; ул. Баруди, 11, 13, 16, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25; ул. Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39; ул. Беломорская, 69, 81, 83; ул. Бичурина, 13; ул. Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85; ул. Бондаренко, 4, 6, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 33, 34; ул. Вахитова, 5 корп. 2 и 3; ул. Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45; ул. Восстания, 25, 67а, 80а, 82б, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121а, 123, 123а, 127, 129; ул. Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16; ул. 2-я Юго-Западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 26а, 34, 35, 36, 37, 39; ул. Выборгская, 2, 3, 4; ул. Горсоветская, 2а, 17 корп. 1, 2 и 3, 19а, 25, 29, 33, 34; ул. Гудованцева, 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43 корп. 1, 2 и 4, 43в, 50а; ул. Дежнева, 2 корп. 1 и 2, 4 корп. 1 и 2; ул. Декабристов, 8, 10, 83, 85, 87, 89в, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156; ул. Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8; пр. Ибрагимова, 32/20, 32а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 89; ул. Калугинская, 4; ул. Козина, 2, 3а, 3б, 5, 6, 7, 8, 19; ул. Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39; ул. Коммунаров, 1/6, 2; ул. Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77; ул. Краснококшайская, 60, 75а, 84, 84а, 84б корп. 1 и 2; ул. Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 корп. 1, 2, 3 и 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп. 1 и 2; ул. Лаврентьева, 2, 4, 8, 10; ул. Ленская, 10; ул. Луговая, 54; ул. Лушникова, 6, 8, 10; ул. Малая Крыловка, 27; ул. Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30; ул.Мусина, 1, 7, 9, 21, 23, 59а, 59б корп. 1 и 2, 61а; ул. Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84; ул. Окольная, 28, 30, 94а корп. 1 и 2; ул. Пилотская, 35, 37, 39 корп. 1; ул. Ползунова, 5; ул. Поперечно-Базарная, 57, 59, 61; ул. Проточная, 6, 12; ул. Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5б, 5в, 7, 7а, 7б; ул. Серова, 3, 4, 5, 6 корп. 1 и 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 26, 26а, 27, 28а, 29, 31, 35, 37, 41, 41а, 43 корп. 1 и 2, 46, 48, 50 корп. 1 и 2, 51/11; ул. Солдатская, 3, 5; ул. Соловецких Юнг, 1, 7; ул. Тверская, 5, 9б; ул. Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19; ул. Хакима, 3, 5, 5а, 7, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 60, 62, 62; ул. Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а; ул. Хлебозаводская, 3, 6, 7а, 8; ул. Четаева, 4, 5, 5а, 8, 9, 10, 11, 13 корп. 1 и 2, 14, 14а, 14а корп. 2, 20, 22, 24, 34а, 25, 27, 27а, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68; ул. Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8, 12, 14, 15, 16/15, 17, 19, 20/12, 20а, 20б, 22, 23, 25, 26/5, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 61д, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 71б, 72, 73, 74, 75, 76, 77/2, 79, 81, 82, 85, 85а, 86, 86/10, 88, ул. Чкалова, 7б; ул. Чуйкова, 12, 14, 16, 18, 20, 52; ул. Усманова, 11а, 11б, 11в, 25а; ул. Шатурская, 250; ул. Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 9, 12, 18; ул. Ютазинская, 6б корп. 1, 2 и 3, 14, 16, 18; ул. Ягодинская, 25; пр. Ямашева, 4, 6, 28, 29, 30, 31, 31а, 31б, 32, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп. 1, 2, 3 и 4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 101, 103, 103а.

Напомним, ранее россиянам назвали способ сэкономить на платежах за холодную воду. Повышенный коэффициент не касается горячей воды, света и тех, у кого нет возможности установить прибор.

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