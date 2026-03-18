Воды не будет больше суток.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани собираются подключать новый участок водопровода к централизованным сетям водоснабжения. Его вынесли из зоны строительства дороги с путепроводом через ж/д пути от дублера Горьковского шоссе. Подключать будут трубу диаметром 500 миллиметров. Из-за такого объема и сложности выполнения работ жителям Кировского района больше суток придется сидеть без воды. Ее не будет с 23:00 29 марта по 00:00 31 марта по адресам:

- пос. Юдино по улицам: Березовая (Юдино), Берсутская, Бирюзовая, Больничная, Ветровая, Воркутинская, Гаванская, пер. Гаванский, пер. Герцена, Железнодорожников, Ильича, Колымская, Лейтенанта Красикова, Магазинная, Молодогвардейская, Нижняя (Юдино), Новостройки, Односторонняя Парковая, Окраинная, пер. Первомайский, Политехническая, Привокзальная, Приволжская, Прирельсовая, Революционная, пер. Революционный, Сортировочная, Тепловозников, пер. Тихий, Ферганская, Черемховская, Черногорская, Яна Юдина;

- пос. Калинина по улицам: Завокзальная, Равнинная, Поперечно-Равнинная, пер. Грушевый, пер. Яблоневый, Чусовая, Параллельная, пер. Кедровый, пер. Лиственный, пер. Ореховый, Красноборская 2-я, пер. Липовый, Еловая, Ново-Аракчинская, Красноборская 1-я, пер. Ясеневый, Поперечно-Красноборская, Звездная, Красноборская 3-я, пер. Березовый;

- пос. Красная Горка по улицам: Приволжская, Водников, Объединенная, Березовая, Новостройки, Богатырская, Гипсовая, пер. Дружный, Привокзальная, Лунная, Берсутская, пер. Тихий, Чукотская, пер. Зеленый, Дубъязская, Каширская, Прирельсовая;

- пос. Новое Аракчино по улицам: Приволжская, Новгородская, Завокзальная, Старо-Аракчинская 2-я, Летняя, Гипсовая, Станюковича, Тальниковая, Вагонная, пер. Поселковый, Лаишевская, пер. Новгородский, Минусинская, пер. Прибрежный, Запрогонная, пер. Железнодорожный, пер. Тальниковый, Поперечно-Тальниковая;

- в пос. Старое Аракчино по улицам: Гумера Баширова, Затонская, Приволжская, Старо-Аракчинская, Старо-Аракчинская 2-я, 2, 2Б, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 10а, 10Б, 10в, 10г, 10д, 10е, 10и, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.

Казанцев просят заранее запастись водой. Заявки на подвоз автоцистерн принимают по номеру 231-62-60, сообщили в МУП «Водоканал».

Ранее сообщалось, что в некоторых домах Приволжского района около суток не будет воды. Причиной стало подключение двух домов на Магистральной - № 77 и № 77в - к централизованным сетям водоснабжения.

