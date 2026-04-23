Отключение произойдет с 28 по 29 апреля.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ряде домов Советского района на сутки отключат воду из-за подключения вновь проложенного участка водопровода по Сибирскому тракту к централизованным сетям водоснабжения. Воды не будет с 9:00 28 апреля до 9:00 29 апреля по адресам:

- Сибирский тракт, 27а, 29, 29 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6; 29 корп.а, б, в, р; 29в корп.7, 31, 31а, 31б, 31е, 31ст.1,2; 33;

- Троицкий лес, 1, 20, 22, 24, 24а, 25, 25а, 25б, 26, 28, 29, 29 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6; 29а корп.1, 29б, 29/1, 30в, 30г, 30д, 32, 38, 41, 43, 43а, 43д, 45, 47, 50;

- СДТ Заря;

- СНТ Светоч;

- СДТ Дружба-1;

- СДТ при администрации Советского района.

Заявки на подвоз автоцистерн с водой принимаются по номеру:+7(843)231-62-60, сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Напомним, что в Ново-Савиновском районе тоже нет воды. Отключение проходит с 9 часов утра 23 апреля до 9 часов утра 24 апреля на улицах Адоратского, 21б, 21в, Академика Лаврентьева, 1а, 1/1, 3, 3 корп. 1, 2; 3а, 3а корп. 1, 2, 3, 4, 5; 3б, 10а и Фатыха Амирхана, 12а, 12б, 12.

