Некоторые дома в Советском районе Казани лишатся воды на сутки
Отключение произойдет с 28 по 29 апреля.
В ряде домов Советского района на сутки отключат воду из-за подключения вновь проложенного участка водопровода по Сибирскому тракту к централизованным сетям водоснабжения. Воды не будет с 9:00 28 апреля до 9:00 29 апреля по адресам:
- Сибирский тракт, 27а, 29, 29 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6; 29 корп.а, б, в, р; 29в корп.7, 31, 31а, 31б, 31е, 31ст.1,2; 33;
- Троицкий лес, 1, 20, 22, 24, 24а, 25, 25а, 25б, 26, 28, 29, 29 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6; 29а корп.1, 29б, 29/1, 30в, 30г, 30д, 32, 38, 41, 43, 43а, 43д, 45, 47, 50;
- СДТ Заря;
- СНТ Светоч;
- СДТ Дружба-1;
- СДТ при администрации Советского района.
Заявки на подвоз автоцистерн с водой принимаются по номеру:+7(843)231-62-60, сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».
Напомним, что в Ново-Савиновском районе тоже нет воды. Отключение проходит с 9 часов утра 23 апреля до 9 часов утра 24 апреля на улицах Адоратского, 21б, 21в, Академика Лаврентьева, 1а, 1/1, 3, 3 корп. 1, 2; 3а, 3а корп. 1, 2, 3, 4, 5; 3б, 10а и Фатыха Амирхана, 12а, 12б, 12.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.
В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.