ЖКХ
25 марта 23:38
Автор материала:«Вечерняя Казань»

По программе капремонта в пяти многоквартирных домах Казани заменят лифты

Специалистам предстоит установить 11 подъемников.

По программе капремонта в пяти многоквартирных домах Казани заменят лифты

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

В рамках программы капитального ремонта многоквартирного жилищного фонда в нынешнем году планируется замена 11 лифтов в пяти многоквартирных домах Казани.  

Под замену лифтового оборудования попадают по одному дому в Ново-Савиновском, Вахитовском и Советском районах, а также два дома в Приволжском районе, сообщает комитет жилищно-коммунального хозяйства.  

В ведомстве напомнили, что предельный срок эксплуатации лифтов по нормативным требованиям составляет 25 лет. По его истечении региональный оператор, управляющие компании, ТСЖ или ЖСК обязаны установить новые подъемники.

Ранее сообщалось, что россиянам предлагают кешбэк за своевременную оплату ЖКУ. Размер — десять процентов от общей суммы.

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
За использование зимних шин на дорогах Татарстана начнут штрафовать

Запрет начнет действовать с начала лета.

соцсети
Заключенных в казанском СИЗО засекли на передаче почты по веревкам

В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
