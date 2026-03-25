Специалистам предстоит установить 11 подъемников.

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

В рамках программы капитального ремонта многоквартирного жилищного фонда в нынешнем году планируется замена 11 лифтов в пяти многоквартирных домах Казани.

Под замену лифтового оборудования попадают по одному дому в Ново-Савиновском, Вахитовском и Советском районах, а также два дома в Приволжском районе, сообщает комитет жилищно-коммунального хозяйства.

В ведомстве напомнили, что предельный срок эксплуатации лифтов по нормативным требованиям составляет 25 лет. По его истечении региональный оператор, управляющие компании, ТСЖ или ЖСК обязаны установить новые подъемники.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.