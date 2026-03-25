По программе капремонта в пяти многоквартирных домах Казани заменят лифты
Специалистам предстоит установить 11 подъемников.
В рамках программы капитального ремонта многоквартирного жилищного фонда в нынешнем году планируется замена 11 лифтов в пяти многоквартирных домах Казани.
Под замену лифтового оборудования попадают по одному дому в Ново-Савиновском, Вахитовском и Советском районах, а также два дома в Приволжском районе, сообщает комитет жилищно-коммунального хозяйства.
В ведомстве напомнили, что предельный срок эксплуатации лифтов по нормативным требованиям составляет 25 лет. По его истечении региональный оператор, управляющие компании, ТСЖ или ЖСК обязаны установить новые подъемники.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
