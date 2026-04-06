ЖКХ
6 апреля 10:42
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Почему россиянам придется платить за отопление и летом

Собственникам стоит разобраться в способе начисления оплаты в родном регионе, обратившись в управляющую компанию.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Несмотря на то, что батареи летом и половину осени остаются холодными, некоторым владельцам в России придется платить за «тепло» круглый год. Это происходит в случае, если в регионе выбрали оплачивать не по сезонам, а равномерно в течение 12 месяцев. Об этом сообщает агентство «Прайм», цитируя общественного деятеля и эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

Дело в постановлении, которое было принято в марте прошлого года — субъекты России самостоятельно могут выбрать способ оплаты: сезонный или круглогодичный. Несмотря на плюсы и минусы каждого варианта, если регион выбрал сезонную схему, вернуться к другой опции уже нельзя.

Узнать, какая система выбрана в регионе, можно в УК — например, через приложение «Госуслуги.Дом», пояснил Бондарь. Однако стоит быть настороже. Строчка «отопление» в квитанции может появится летом и по другим причинам — задержки в системе, корректировки после проверки, старые долги и банальная ошибка. В этом случае также следует запросить пояснение.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов жители получили мартовские квитанции с прежней датой оплаты — до 10 апреля, хотя сроки уже сдвинулись. В этом случае эксперты рекомендуют обратиться в свою управляющую компанию или жилищную инспекцию.

