Повышенный коэффициент не касается горячей воды, света и тех, у кого нет возможности установить прибор.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев в беседе с агентством «Прайм» объяснил, что изменилось в правилах оплаты холодной воды для тех, у кого нет приборов учёта. В ноябре 2025 года в постановление правительства №354 внесли поправку, по которой повышающий коэффициент при отсутствии счётчика на холодную воду вырос с 1,5 до 3. Горячей воды и электроэнергии это не касается, как и тех, кто по техническим причинам не может установить счётчик.

При этом, если вы пропустили срок поверки прибора, это не приговор. По словам Моисеева, можно доказать, что счётчик работал исправно, и тогда расчёт с повышающим коэффициентом отменят. Кроме того, Верховный суд уже подтвердил, что начислять повышенную плату за прошлые периоды незаконно.

Ранее сообщалось, что казанцам представили график отключения горячей воды на лето. Отключения пройдут с 16 июня по 3 июля.

