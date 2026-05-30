ЖКХ
30 мая 13:25
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Россиянам назвали способ сэкономить на платежах за холодную воду

Повышенный коэффициент не касается горячей воды, света и тех, у кого нет возможности установить прибор.

Россиянам назвали способ сэкономить на платежах за холодную воду

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев в беседе с агентством «Прайм» объяснил, что изменилось в правилах оплаты холодной воды для тех, у кого нет приборов учёта. В ноябре 2025 года в постановление правительства №354 внесли поправку, по которой повышающий коэффициент при отсутствии счётчика на холодную воду вырос с 1,5 до 3. Горячей воды и электроэнергии это не касается, как и тех, кто по техническим причинам не может установить счётчик.

При этом, если вы пропустили срок поверки прибора, это не приговор. По словам Моисеева, можно доказать, что счётчик работал исправно, и тогда расчёт с повышающим коэффициентом отменят. Кроме того, Верховный суд уже подтвердил, что начислять повышенную плату за прошлые периоды незаконно.

Ранее сообщалось, что казанцам представили график отключения горячей воды на лето. Отключения пройдут с 16 июня по 3 июля.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане главу музея уволили за присваивание премий сотрудников

Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани удалось спасти бывшего спецназовца ГРУ, курящего с 6 лет

Мужчине провели операцию из-за рака легкого.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.