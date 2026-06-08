Проект отражает общий курс на цифровизацию государственных и социально значимых сервисов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Переход к электронным квитанциям за ЖКУ сделает процесс получения и оплаты счетов более удобным и прозрачным. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Его слова приводит РИА Новости.

При этом бумажный вариант сохранится для тех, кто не использует цифровые сервисы. Данный подход отражает общий курс на цифровизацию государственных и социально значимых сервисов.

Одной из новаций станет развитие электронного документооборота через цифровые почтовые ящики и юридически значимую электронную почту, что откроет россиянам, в том числе бизнесу, доступ к к защищенному документообороту. Это сократит сроки доставки и снизит административные издержки.

Ранее в Госдуме объяснили, как вернуть ошибочный платеж за ЖКУ. Необходимо обратиться с заявлением в ту организацию, которая выставляет квитанцию.

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