ЖКХ
6 мая 04:28
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

С трех этажей жилого дома в Набережных Челнах на землю рухнули кирпичи

К счастью, никто не пострадал.

С трех этажей жилого дома в Набережных Челнах на землю рухнули кирпичи

Автор фото: скриншот видео

Жители дома № 64 по улице Фоменко в Набережных Челнах стали свидетелями града из кирпичей. Сразу с трех этажей дома – со второго, третьего и четвертого — на землю рухнули кирпичи.  

Часть их упала на козырек первого подъезда, остальные улетели на асфальт. И только по счастливой случайности в этот момент никто не входил и не выходил из подъезда.  

Камера видеодомофона сняла момент падения кирпичей. Как рассказывают сами жильцы, полтора года назад кирпичи так же падали сверху.  

Набережно-Челнинская межрайонная жилищная инспекция начала проверку в отношении управляющей компании «Строим будущее», которая ответственна за содержание этого дома, сообщает Жилинспекция Татарстана.

Ранее мы писали, что за крышу дома в пробоинах наказали главу ТСЖ дома в Татарстане. Со стен и потолков на лестничных площадках также отслаивается побелка и штукатурка.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Прокуратура Татарстана напомнила о вступающих в силу в мае новых законах

Новшества касаются, в частности, участников СВО, инвалидов и ветеранов.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.