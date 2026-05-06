К счастью, никто не пострадал.

Автор фото: скриншот видео

Жители дома № 64 по улице Фоменко в Набережных Челнах стали свидетелями града из кирпичей. Сразу с трех этажей дома – со второго, третьего и четвертого — на землю рухнули кирпичи.

Часть их упала на козырек первого подъезда, остальные улетели на асфальт. И только по счастливой случайности в этот момент никто не входил и не выходил из подъезда.

Камера видеодомофона сняла момент падения кирпичей. Как рассказывают сами жильцы, полтора года назад кирпичи так же падали сверху.

Набережно-Челнинская межрайонная жилищная инспекция начала проверку в отношении управляющей компании «Строим будущее», которая ответственна за содержание этого дома, сообщает Жилинспекция Татарстана.

Со стен и потолков на лестничных площадках также отслаивается побелка и штукатурка.

