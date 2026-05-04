Стало известно, когда закончится отопительный сезон в Казани
Заплатить за тепло последний раз в этом сезоне придется в мае.
В связи с устойчивыми плюсовыми температурами в столице республики отопление отключат 7 мая. Об этом стало известно из постановления об окончании сезона.
В мае казанцам еще придется заплатить за отопление последний раз, однако при этом жителям должен быть предоставлен корректный перерасчет. Также организации просят держат оборудование наготове до установления температурного режима выше +8 градусов — на случай холодов. В летний период коммунальщикам необходимо обеспечить выполнение работ по техническому обслуживанию сетей.
Ранее сообщалось, что с 1 мая в России вступили в силу обновленные нормативы потребления коммунальных ресурсов. Это коснется воды, канализации, отопления и общедомовых нужд.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.
Авария произошла по пути в Казань.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».