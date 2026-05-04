ЖКХ
4 мая 12:34
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Стало известно, когда закончится отопительный сезон в Казани

Заплатить за тепло последний раз в этом сезоне придется в мае.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В связи с устойчивыми плюсовыми температурами в столице республики отопление отключат 7 мая. Об этом стало известно из постановления об окончании сезона.

В мае казанцам еще придется заплатить за отопление последний раз, однако при этом жителям должен быть предоставлен корректный перерасчет. Также организации просят держат оборудование наготове до установления температурного режима выше +8 градусов — на случай холодов. В летний период коммунальщикам необходимо обеспечить выполнение работ по техническому обслуживанию сетей.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в России вступили в силу обновленные нормативы потребления коммунальных ресурсов. Это коснется воды, канализации, отопления и общедомовых нужд.

