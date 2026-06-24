ЖКХ
24 июня 14:08
Автор материала:
Не указано
Андрей Мартыгин

Журналист

Татарстанцам вернули 12,4 млн рублей за неоказанные услуги в отопительный сезон

Перерасчеты оказались связаны с отоплением и вывозом мусора.

Татарстанцам вернули 12,4 млн рублей за неоказанные услуги в отопительный сезон

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В отопительный сезон 2025—2026 года жителям Татарстана вернули 12,4 миллиона рублей за неоказанные услуги ресурсоснабжающих организаций (РСО). Об этом на пресс-конференции заявил глава Госжилинспекции РТ Александр Тыгин.

— В основном это перерасчеты в данный период были связаны с отоплением, как с самым догорим ресурсом. Второе — это ТБО. Мы давали информацию, что в 28 районах, начиная с марта, апреля, мая, были проблемы по вывозу мусора, — заявил спикер.

Глава ГЖИ РТ отметил, что только по мусору жителям республики удалось вернуть свыше пяти миллионов рублей. При этом Тыгин заявил, что региональный оператор в этом сезоне проявил осознанную позицию, осуществив перерасчет в одностороннем порядке.

Совсем другая ситуация сегодня складывается с водоснабжением и водоотведением. По словам Тыгина, эта сфера сегодня является наиболее проблемной для региона — Водоканал нередко отчитывался об оказанной услуге водоотведения, при наличии затопленных подвалов в многоквартирных домах.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за прошлый отопительный сезон погибло 25 человек из-за аварий, связанных с газом. Наибольший риск возникновения такого ЧС несет в себе газовое оборудование открытого горения.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Богатые богатеют быстрее: Росстат по-новому измерил пропасть между доходами

Ключевая ставка сыграла на руку тем, у кого есть сбережения, а зарплаты подняло не от хорошей жизни.

пресс-служба мэрии Казани
Казанская выпускница получила высшие баллы на ЕГЭ по трем предметам

Лейсан Шакирова планирует поступать в КФУ.

соцсети
Казанцев просят помочь найти пропавшую 27-летнюю женщину

Вот уже почти десять дней местонахождение Лейлы Мубараковой неизвестно.

пресс-служба раиса Татарстана
Минниханов посетил скачки в честь Сабантуя на Казанском ипподроме

Призовой фонд составил почти 9 миллионов рублей.

dumrt.ru
Арабский язык начнут изучать в российских школах с 1 сентября

Программа уже утверждена, олимпиады по арабскому идут третий год.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной

Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.