Перерасчеты оказались связаны с отоплением и вывозом мусора.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В отопительный сезон 2025—2026 года жителям Татарстана вернули 12,4 миллиона рублей за неоказанные услуги ресурсоснабжающих организаций (РСО). Об этом на пресс-конференции заявил глава Госжилинспекции РТ Александр Тыгин.

— В основном это перерасчеты в данный период были связаны с отоплением, как с самым догорим ресурсом. Второе — это ТБО. Мы давали информацию, что в 28 районах, начиная с марта, апреля, мая, были проблемы по вывозу мусора, — заявил спикер.

Глава ГЖИ РТ отметил, что только по мусору жителям республики удалось вернуть свыше пяти миллионов рублей. При этом Тыгин заявил, что региональный оператор в этом сезоне проявил осознанную позицию, осуществив перерасчет в одностороннем порядке.

Совсем другая ситуация сегодня складывается с водоснабжением и водоотведением. По словам Тыгина, эта сфера сегодня является наиболее проблемной для региона — Водоканал нередко отчитывался об оказанной услуге водоотведения, при наличии затопленных подвалов в многоквартирных домах.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за прошлый отопительный сезон погибло 25 человек из-за аварий, связанных с газом. Наибольший риск возникновения такого ЧС несет в себе газовое оборудование открытого горения.

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