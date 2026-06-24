Татарстанцам вернули 12,4 млн рублей за неоказанные услуги в отопительный сезон
Перерасчеты оказались связаны с отоплением и вывозом мусора.
В отопительный сезон 2025—2026 года жителям Татарстана вернули 12,4 миллиона рублей за неоказанные услуги ресурсоснабжающих организаций (РСО). Об этом на пресс-конференции заявил глава Госжилинспекции РТ Александр Тыгин.
— В основном это перерасчеты в данный период были связаны с отоплением, как с самым догорим ресурсом. Второе — это ТБО. Мы давали информацию, что в 28 районах, начиная с марта, апреля, мая, были проблемы по вывозу мусора, — заявил спикер.
Глава ГЖИ РТ отметил, что только по мусору жителям республики удалось вернуть свыше пяти миллионов рублей. При этом Тыгин заявил, что региональный оператор в этом сезоне проявил осознанную позицию, осуществив перерасчет в одностороннем порядке.
Совсем другая ситуация сегодня складывается с водоснабжением и водоотведением. По словам Тыгина, эта сфера сегодня является наиболее проблемной для региона — Водоканал нередко отчитывался об оказанной услуге водоотведения, при наличии затопленных подвалов в многоквартирных домах.
Ранее сообщалось, что в Татарстане за прошлый отопительный сезон погибло 25 человек из-за аварий, связанных с газом. Наибольший риск возникновения такого ЧС несет в себе газовое оборудование открытого горения.
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