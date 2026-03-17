Очистка на ливневках ведется ежедневно.

Главной преградой для ухода воды в Казани остаются снег и лед, которые блокируют решетки ливневок, заявил на совещании председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров. Об этом сообщает официальный портал мэрии.

Городская система ливневой канализации включает 517 километров сетей, на которой находится 5,9 тысячи дождеприемников и 7,7 тысячи смотровых колодцев. Очистка снега и наледи на ливневках ведется ежедневно. От снега и наледи очистили 53 моста и путепровода. Также под тремя мостами - через реку Нокса в Салмачах, через реку Киндерка в поселке Белянкино и через реку Киндерка в поселке Киндери - пройдет очистка русел от снега, что увеличит пропускную способность, а также позволит не допустить образования заторов.

«Необходимо ежедневно инспектировать ливневые канализации и обеспечивать их своевременную очистку. Тающий снег приносит много мусора, поэтому работу нельзя ставить на паузу», – заявил глава исполкома Рустем Гафаров.

Ранее сообщалось, что в Казани половодье в первую очередь затронет Советский, Кировский и Приволжский районы. Минувшая зима стала рекордной по количеству осадков: толщина снежного покрова составляет 89 сантиметров, а в отдельных местах достигала метра.

