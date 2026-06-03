ЖКХ
3 июня 11:17
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«Вечерняя Казань»

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В Госдуме объяснили, как вернуть ошибочный платеж за ЖКУ

Необходимо обратиться с заявлением в ту организацию, которая выставляет квитанцию.

В Госдуме объяснили, как вернуть ошибочный платеж за ЖКУ

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости рассказал, что делать, если случайно заплатил за ЖКУ дважды, перепутал лицевой счёт или ошибся в реквизитах.

Схема простая. Надо обратиться с заявлением в ту организацию, которая выставляет квитанцию. Это может быть управляющая компания, ТСЖ, расчётный центр или ресурсоснабжающая организация. К заявлению нужно приложить чек или банковскую квитанцию и обязательно указать дату, сумму платежа, адрес помещения и правильный лицевой счёт. После этого ошибочный платёж обязаны вернуть или перезачесть.

Ранее стало известно, на сколько может вырасти стоимость ЖКУ в 2027 году в Татарстане. Понижения цены на «коммуналку» ближайшие три года в России не предвидится, хотя темп роста замедлится.

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