В Казани начали готовить ливневую канализацию к таянию снега
Городские службы вскрывают колодцы, промывают трубы и следят за опасными участками.
В Казани стартовал активный этап подготовки к весеннему паводку. Городские службы проверяют ливневые канализации, чтобы талая вода беспрепятственно уходила в систему. Общая протяженность ливневых сетей — 517 километров, а дождеприемников почти 7 тысяч, сообщили в комитете внешнего благоустройства.
Комиссионный объезд проблемных участков провел председатель комитета Альберт Шайнуров.
«Вскрываем колодцы, убираем мусор, чтобы вода уходила. Работать будем до полного схода снега», — пояснил он.
Сейчас главная задача — очистить прилотковые зоны у дорог и решетки от снега и льда. Если вода не уходит, на место выезжают илососы и гидродинамические машины. Время расчистки одного дождеприемника — от нескольких минут до получаса.
Особое внимание уделяют участкам, где подтопления случаются чаще всего: проспект Победы, Гвардейская, Ленинградская, Ямашева (у дома 54) и участок под мостом на Воровского.
Круглосуточно работают четыре аварийные бригады МУП «Городское благоустройство». Они оснащены всем необходимым — от лопат до илососов.
Сообщить о скоплении воды можно по телефону +7(843)222-7-222 или через бот. Городские службы обещают реагировать оперативно.
Ранее сообщалось, что в Татарстане укрепляют ЛЭП и готовят резервные генераторы к паводку и KazanForum. Олег Коробченко собрал представителей МЧС, «Сетевой компании» и Татэнерго.
