ЖКХ
13 марта 12:02
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани начали готовить ливневую канализацию к таянию снега

Городские службы вскрывают колодцы, промывают трубы и следят за опасными участками.

В Казани начали готовить ливневую канализацию к таянию снега

Автор фото: Комитет внешнего благоустройства

В Казани стартовал активный этап подготовки к весеннему паводку. Городские службы проверяют ливневые канализации, чтобы талая вода беспрепятственно уходила в систему. Общая протяженность ливневых сетей — 517 километров, а дождеприемников почти 7 тысяч, сообщили в комитете внешнего благоустройства.

Комиссионный объезд проблемных участков провел председатель комитета Альберт Шайнуров.

«Вскрываем колодцы, убираем мусор, чтобы вода уходила. Работать будем до полного схода снега», — пояснил он.

Сейчас главная задача — очистить прилотковые зоны у дорог и решетки от снега и льда. Если вода не уходит, на место выезжают илососы и гидродинамические машины. Время расчистки одного дождеприемника — от нескольких минут до получаса.

Особое внимание уделяют участкам, где подтопления случаются чаще всего: проспект Победы, Гвардейская, Ленинградская, Ямашева (у дома 54) и участок под мостом на Воровского.

Круглосуточно работают четыре аварийные бригады МУП «Городское благоустройство». Они оснащены всем необходимым — от лопат до илососов.

Сообщить о скоплении воды можно по телефону +7(843)222-7-222 или через бот. Городские службы обещают реагировать оперативно.

Ранее сообщалось, что в Татарстане укрепляют ЛЭП и готовят резервные генераторы к паводку и KazanForum. Олег Коробченко собрал представителей МЧС, «Сетевой компании» и Татэнерго.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Пелагия Тихонова / РИА Новости
Почему Нурлат всполошился из-за жилищного сертификата для семьи из Таджикистана

Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Урбанисты предлагают обновить Центральный рынок и агропарк Казани

В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.