Работы касаются Центра стрельбы из лука на улице Гагарина.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за подключения двух водопроводов к Центру стрельбы из лука на Гагарина в Московском районе сутки не будет воды. Отключение планируется с 9:00 16 июля до 9:00 17 июля, сообщили в МУП «Водоканал».

Воды не будет по адресам:



Академика Королева, 24/30, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 42г/1, 47, 47/1, 47/2, 53, 55, 57, 67;

Васильченко, 1, 1к2, 1к3, 1к153, 1а, 1б, 1в, 9, 9к2, 63;

Восстания, 84, 84а;

Восход, 43/1, 43/2, 43/7;

Гагарина, 48;

Союзная 10-Я, 35;

Хасана Туфана, 26а, 27, 28а, 29, 30/24, 31, 33, 35/2, 37, 25, 30а, 32, 34, 35а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50;

Коломенская, 2/35, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 26; 8г/9, 12.

Оставить заявку на подвоз автоцистерн с водой можно по номеру АДС 231-62-60.

Ранее сообщалось, что сутки не будет воды у жителей Авиастроительного района. Воду отключат с 09:00 14 июля до 09:00 15 июля. Меры связаны с подключением водопровода, после выполненной реконструкции, к централизованным сетям водоснабжения.

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