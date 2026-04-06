В Роскачестве раскрыли, сколько нужно хранить квитанции за ЖКУ
Не выброшенный в мусор счет поможет защитить нарушенные права в суде.
Формально обязательный период хранения коммунальных квитанций россиянам не зафиксирован, однако рекомендуется держать под рукой в течение трех лет после получения. Три года — это срок исковой давности, в течение которого можно обратиться в суд, объяснили в Роскачестве. Об этом сообщает RT.
То же самое касается и электронных чеков. Россиянам даже рекомендуют делать снимки экрана и самой квитанции, и документа об оплате. Эксперты также советуют не пренебрегать и распечаткой этого пакета бумаг.
Иногда УК может попросить оплатить некий долг, который возник «задним числом» — тут-то и помогут сбереженные чеки и квитанции. Они также будут полезны в случае смены управляющей компании, чтобы продемонстрировать новой организации отсутствие задолженностей. Специалисты также подчеркивают, что сохраненные чеки внесут ясность в случае подключения автоплатежа, из-за которого может образоваться задолженность при изменении тарифов.
Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали об ошибках в квитанциях за февраль, которые пришли татарстанцам. Чаще всего жители сталкиваются с проблемой переплаты за некачественные услуги, неправильный учёт потребления.
Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.
Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.
Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.
Решение приняли присяжные.
Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.