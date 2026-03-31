В селе под Менделеевском 96 семьям пересчитали плату за воду
Коммунальщики брали деньги за водоотведение, хотя стоки по факту никуда не уходили — насосы не работали.
Жители села Ижевка в Менделеевском районе больше трёх месяцев платили за водоотведение, которого по факту не было. Прокуратура разобралась и заставила пересчитать начисления.
Как выяснилось, местная организация «Шифалы су (Целебная вода) – Ижминводы» выставляла счета за приём и очистку сточных вод с середины ноября 2025 года. Но насосы на канализационной станции, которые должны перекачивать стоки, всё это время не работали.
Счета за неоказываемую услугу приходили жителям четырёх многоквартирных домов, четырёх частных домов и ещё трем бюджетным организациям.
После проверки прокуратура потребовала навести порядок. Итог: 96 семьям пересчитали плату и вернули в сумме больше 161 тысячи рублей. Ещё трем бюджетным организациям — ещё 12 тысяч рублей. Насосы починили.
Ранее россиянам рассказали о неочевидном способе экономить на «коммуналке». Небольшие бытовые хитрости помогут спасти семейный бюджет.
Женщина замерзла в снегу.
Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.
Растение включено в запрещенный список.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.