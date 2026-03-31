Коммунальщики брали деньги за водоотведение, хотя стоки по факту никуда не уходили — насосы не работали.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители села Ижевка в Менделеевском районе больше трёх месяцев платили за водоотведение, которого по факту не было. Прокуратура разобралась и заставила пересчитать начисления.

Как выяснилось, местная организация «Шифалы су (Целебная вода) – Ижминводы» выставляла счета за приём и очистку сточных вод с середины ноября 2025 года. Но насосы на канализационной станции, которые должны перекачивать стоки, всё это время не работали.

Счета за неоказываемую услугу приходили жителям четырёх многоквартирных домов, четырёх частных домов и ещё трем бюджетным организациям.

После проверки прокуратура потребовала навести порядок. Итог: 96 семьям пересчитали плату и вернули в сумме больше 161 тысячи рублей. Ещё трем бюджетным организациям — ещё 12 тысяч рублей. Насосы починили.

