ЖКХ
24 июня 13:27
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Андрей Мартыгин

Журналист

В Татарстане погибло 25 человек из-за аварий с газом в отопительный период

Выявлено свыше 100 случаев негерметичности технических соединений газового оборудования.

В Татарстане погибло 25 человек из-за аварий с газом в отопительный период

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В Татарстане за отопительный период 2025—2026 года погибло 25 человек из-за аварий, связанных с бытовым газовым оборудованием. Об этом на пресс-конференции, посвященной предстоящему отопительному сезону, заявил глава Госжилинспекции РТ Александр Тыгин.

— Практически все случаи, которые произошли в республике за многие годы, происходят в тех жилых домах, где имеется оборудование именно открытого горения. Там угарный газ попадает в помещение естественным способом в случаях отсутствия вентилирования, — заявил спикер.

Тыгин подчеркнул, что «на сегодня в 188 квартирах в 5000 домах региона установлено газовое оборудования открытого горения». Всего же в Татарстане за прошлый отопительный сезон зарегистрировано 323 происшествия, так или иначе связанных связанных с бытовым газом. Из них 48 случаев — это отсутствие обратной тяги, 102 случая — негерметичные соединения, 27 случаев — затопление газопровода и другие.

Ранее Александр Тыгин говорил, что свыше двух тысяч домов в Татарстане находятся в зоне риска перед отопительным сезоном. По словам эксперта, наибольшему риску подвержены многоквартирные дома, находящиеся на самоуправлении, поскольку сами жильцы в них отвечают за состояние фонда.

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