Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителям трех районов Казани придется запастись водой. А именно, водоснабжение временно приостановят в Кировском, Московском и Вахитовском районах. Об этом предупредили в МУП «Водоканал».

Воды не будет с 01:00 14 апреля до 11:00 15 апреля.

В Кировском районе без воды останутся дома по следующим адресам: улица Большая, 2, 2а, 4, 21, 25, 25а, 26, 31, 31а, 33, 38а, 40, 41, 43, 45, 45а, 49, 53, 57, 61, 63б, 70, 98, 98/1; улица Брюсова, 3в; улица Клары Цеткин, 9, 11, 13, 13а; улица Кызыл Армейская, 28, 30, 35, 37, 39, 43; улица Милицейская, 14; улица Серп и Молот, 24а, 28; улица Николая Столярова, 6, 8, 15, 15а, 17, 37, 39, 39б, 39в; улица Урицкого, 22а, 24, 27, 28, 31/53; переулок Проходный — все дома; улица Сардара Ваисова — все дома.

В Вахитовском районе отключение затронет дома на улице Нагорная, 29 и 35/18, а также на улице Япеева, 19 и 25.

Кроме того, в части Вахитовского и Приволжского районов ожидается понижение давления — вода будет только на первых этажах, возможны кратковременные перебои. Полный список адресов опубликован на официальном сайте МУП «Водоканал».

Если потребуется вода, можно оставить заявку на автоцистерну. Телефон аварийно-диспетчерской службы: +7 (843) 231-62-60.

Ранее мы писали, как татарстанцы становятся жертвами ошибок в квитанциях за ЖКУ. Едва утихли возмущения из-за повышения тарифов на ЖКУ, как жители получили счета за февраль с удивительно высокими суммами, что в очередной раз заставило людей задуматься о правильности начисления платы за коммунальные услуги.

