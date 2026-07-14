Можно будет потребовать перерасчёт платы за коммунальную услугу.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Нередко жителям многоквартирных домов приходится сталкиваться с ситуацией, когда из крана течет ржавая, мутная вода с неприятным запахом или привкусом. Почему это происходит и что делать в таком случае, рассказали в Жилинспекции Татарстана.

В ведомстве пояснили: причиной появления ржавой воды могут стать плановые или аварийные работы. После гидравлических испытаний, промывки сетей или ремонта на трубопроводе вода может временно изменить цвет. После завершения работ она, как, правило, становится прежней, нужно лишь слить ее из крана.

Иногда ржавчина в воде появляется из-за проблем внутри квартиры. Если ржавая вода идёт только у вас, необходимо осмотреть смесители, гибкую подводку или другие коммуникации, за содержание которых отвечает собственник.

Еще одной причиной может стать износ внутридомовых инженерных систем. Если проблема связана со стояками или разводкой в доме, это относится к общему имуществу многоквартирного дома, за содержание которого отвечает управляющая организация.

И, наконец, на цвет воды может повлиять состояние наружных сетей водоснабжения. В таком случае устранением причины должна заниматься ресурсоснабжающая организация.

В случае появления ржавой воды из крана подайте заявку в управляющую организацию через приложение «Госуслуги Дом»: нажмите «Заявки», затем «Новая заявка» и следуйте подсказкам на экране. Если исполнителем коммунальной услуги является ресурсоснабжающая организация, можно обратиться напрямую к ней через официальный сайт, электронную почту или диспетчерскую службу, посоветовали в ведомстве.

В случае если проблема не устранена или ваше обращение осталось без ответа, можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. Если будет подтверждено, что качество воды не соответствует обязательным требованиям, вы можете требовать перерасчёт платы, обратившись к исполнителю коммунальной услуги.

Ранее мы писали, что казанские УК не сделали перерасчет жильцам за общедомовые нужды. Семь компаний исполнили предостережение: вернули почти 16 миллионов рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.