ЖКХ
14 июля 22:45
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Жилинспекции Татарстана объяснили причины появления из крана ржавой воды

Можно будет потребовать перерасчёт платы за коммунальную услугу.

В Жилинспекции Татарстана объяснили причины появления из крана ржавой воды

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Нередко жителям многоквартирных домов приходится сталкиваться с ситуацией, когда из крана течет ржавая, мутная вода с неприятным запахом или привкусом. Почему это происходит и что делать в таком случае, рассказали в Жилинспекции Татарстана.  

В ведомстве пояснили: причиной появления ржавой воды могут стать плановые или аварийные работы. После гидравлических испытаний, промывки сетей или ремонта на трубопроводе вода может временно изменить цвет. После завершения работ она, как, правило, становится прежней, нужно лишь слить ее из крана.  

Иногда ржавчина в воде появляется из-за проблем внутри квартиры. Если ржавая вода идёт только у вас, необходимо осмотреть смесители, гибкую подводку или другие коммуникации, за содержание которых отвечает собственник.  

Еще одной причиной может стать износ внутридомовых инженерных систем. Если проблема связана со стояками или разводкой в доме, это относится к общему имуществу многоквартирного дома, за содержание которого отвечает управляющая организация.  

И, наконец, на цвет воды может повлиять состояние наружных сетей водоснабжения. В таком случае устранением причины должна заниматься ресурсоснабжающая организация.  

В случае появления ржавой воды из крана подайте заявку в управляющую организацию через приложение «Госуслуги Дом»: нажмите «Заявки», затем «Новая заявка» и следуйте подсказкам на экране. Если исполнителем коммунальной услуги является ресурсоснабжающая организация, можно обратиться напрямую к ней через официальный сайт, электронную почту или диспетчерскую службу, посоветовали в ведомстве.  

В случае если проблема не устранена или ваше обращение осталось без ответа, можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. Если будет подтверждено, что качество воды не соответствует обязательным требованиям, вы можете требовать перерасчёт платы, обратившись к исполнителю коммунальной услуги.

Ранее мы писали, что казанские УК не сделали перерасчет жильцам за общедомовые нужды. Семь компаний исполнили предостережение: вернули почти 16 миллионов рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В восьми регионах России зафиксированы случаи заражения паразитами после купания

Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
«Татнефть» поставит в Кировскую область дополнительно 700 тонн бензина

Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.

ГУ МВД России по Татарстану
Полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов

Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

соцсети
Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.