10 марта 14:32
За месяц казанцы сдали на переработку 22 тонны вторсырья

В городе установлены два пункта «Точка сбора».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пункты приема вторсырья «Точка сбора» за февраль получили от жителей Казани на переработку 22 тонны вторсырья. Площадки по раздельному сбору мусора посетили более 2,7 тысячи человек, сообщили в пресс-службе УК «ПЖКХ».

Два пункта «Точка сбора» находятся на улице Васильченко, 6 и улице Родины, 45. Пункт на улице Васильченко принял на переработку 8 тонн вторсырья, на улице Родины — 14 тонн вторсырья.

Сами пункты работают ежедневно с 7:00 до 19:00.

Ранее аналитический отдел «Вечерней Казани» выяснил, что переработка отходов в России остается затратной и невыгодной по сравнению с обычным захоронением на полигонах, и узнал, что отрасль нуждается в государственной поддержке. В стране отсутствует эффективная система раздельного сбора, из-за чего большая часть перерабатываемого сырья загрязняется и теряет ценность.

