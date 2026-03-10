За месяц казанцы сдали на переработку 22 тонны вторсырья
В городе установлены два пункта «Точка сбора».
Пункты приема вторсырья «Точка сбора» за февраль получили от жителей Казани на переработку 22 тонны вторсырья. Площадки по раздельному сбору мусора посетили более 2,7 тысячи человек, сообщили в пресс-службе УК «ПЖКХ».
Два пункта «Точка сбора» находятся на улице Васильченко, 6 и улице Родины, 45. Пункт на улице Васильченко принял на переработку 8 тонн вторсырья, на улице Родины — 14 тонн вторсырья.
Сами пункты работают ежедневно с 7:00 до 19:00.
Ранее аналитический отдел «Вечерней Казани» выяснил, что переработка отходов в России остается затратной и невыгодной по сравнению с обычным захоронением на полигонах, и узнал, что отрасль нуждается в государственной поддержке. В стране отсутствует эффективная система раздельного сбора, из-за чего большая часть перерабатываемого сырья загрязняется и теряет ценность.
