ЖКХ
19 марта 11:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За самовольную установку радиаторов отопления грозят штрафы, предупредил депутат

Якубовский заметил, что главное - это не наказание, а предотвращение ситуаций, которые могут привести к авариям и нарушению прав других жильцов.

За самовольную установку радиаторов отопления грозят штрафы, предупредил депутат

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Штраф до 1,5 тысячи рублей грозит за самовольную установку радиаторов отопления в квартирах, предупредил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Его слова передает РИА Новости.

Депутат заметил, что административная ответственность грозит по статье 7.21 КоАП («Нарушение правил пользования жилыми помещениями»), штраф составляет от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей.

Якубовский заметил, что главное — это не наказание, а предотвращение ситуаций, которые могут привести к авариям и нарушению прав других жильцов. Из-за увеличения количества секций или переноса радиаторов может измениться работа всего стояка, что приведет к тому, что в одних квартирах станет жарко, а в других — холодно. Поэтому работы нужно проводить с согласованием с управляющей организацией.

Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил дать жильцам право самим регулировать отопление в квартирах. Таким образом россияне смогут платить только за фактическое потребление тепла. Централизованное отопление ориентировано на усредненные показатели и единый график включения и отключения батарей. Однако в межсезонье некоторые мерзнут, пока не начался отопительный сезон, или же, наоборот, вынуждены открывать окна во время потепления.

