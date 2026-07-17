Жилинспекция выявила ряд нарушений в доме на Карбышева в Казани
Директора УК оштрафовали за ненадлежащее состояние жилого фонда.
Жители дома на Кабышева, 15 в Казани обратились в Жилинспекцию с жалобами на УК «ЖКХ Танкодром». Инспекторы провели проверку и выявили ряд нарушений. В частности, в подвале был строительный мусор, фундамент уже начал разрушаться, штукатурка отваливалась, электрические шкафы лифтов покрылись коррозией, грязью и паутиной.
А в третьем подъезде жильцы и вовсе устроили из коридоров склад: поставили ящики, мебель и личные вещи. Все это нарушает правила безопасности, ведь если случится пожар, то выбраться из здания будет затруднительно. Помимо прочего на лестницах обнаружены выбоины, представляющие опасность для прохожих.
Управляющая компания должна была следить за порядком. А за ненадлежащее исполнение обязанностей директора оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщили в ГЖИ Татарстана.
Ранее сообщалось, что УК «Уютный дом» в Казани снова оштрафовали за ужасные условия проживания. В доме по улице Гаврилова разрушается крыша, нет горячей воды и сорняками заросли отмостки.
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