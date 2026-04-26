Проверки жилищников не выявляют нарушений в доме.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В доме на Чайковского, 21 в Лениногорске женщина уже восемь лет пытается решить проблему с плесенью в ее квартире. Она обращалась в различные инстанции, но проверки комиссий и жилинспекторов не выявляют нарушений в здании, сообщили в Госжилинспекции Татарстана.

Жительница считает, что плесень появляется из-за того, что фасад дома не утеплен. Она даже пыталась собрать подписи собственников для отправки коллективной жалобы в исполком, но поддержали ее меньше половины жильцов.

А во время последней проверки жилищников она и вовсе отказалась пускать их в квартиру. Инспекторы проверили межпанельные швы и состояние крыши - они находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что казанцам приходится мириться с грибами и мухами в новостройке на Зур Урам. Жители с лета пытаются добиться справедливости и достойных условий проживания от управляющей компании, но даже штрафы не помогают в ситуации, а жалующихся просто удаляют из чатов.

