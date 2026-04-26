Жительница Лениногорска тщетно борется с плесенью в квартире
Проверки жилищников не выявляют нарушений в доме.
В доме на Чайковского, 21 в Лениногорске женщина уже восемь лет пытается решить проблему с плесенью в ее квартире. Она обращалась в различные инстанции, но проверки комиссий и жилинспекторов не выявляют нарушений в здании, сообщили в Госжилинспекции Татарстана.
Жительница считает, что плесень появляется из-за того, что фасад дома не утеплен. Она даже пыталась собрать подписи собственников для отправки коллективной жалобы в исполком, но поддержали ее меньше половины жильцов.
А во время последней проверки жилищников она и вовсе отказалась пускать их в квартиру. Инспекторы проверили межпанельные швы и состояние крыши - они находятся в удовлетворительном состоянии.
Ранее сообщалось, что казанцам приходится мириться с грибами и мухами в новостройке на Зур Урам. Жители с лета пытаются добиться справедливости и достойных условий проживания от управляющей компании, но даже штрафы не помогают в ситуации, а жалующихся просто удаляют из чатов.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Нападавшего задержали.
Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.