Экономика
24 мая 17:26
Годовая инфляция в Татарстане в апреле оказалась выше общероссийской

В месячном выражении цены в республике снизились.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане в апреле 2026 года годовая инфляция замедлилась до 6,75%, при этом общероссийский уровень составил 5,58%, а в Приволжском федеральном округе - 6,37%. Об этом сообщает Нацбанк по республике Волго-Вятского главного управления Центробанка.

За месяц цены в республике снизились на 0,06%. К примеру, стали дешевле продукты питания, однако цены на непродовольственные товары практически не изменились, а услуги умеренно подорожали. На инфляцию также оказали влияние рост производства продуктов питания и укрепление рубля.

ЦБ продолжит проводить денежно-кредитную политику, чтобы добиться годовой инфляции в 4%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что уровня инфляции в 4% достигнут, если получится, — «любой ценой» такого показателя добиваться не будут. В регуляторе считают такие усилия обоснованными. Прогноз остается на уровне 4,5-5,5 процента, и даже январский скачок цен был запланирован.

