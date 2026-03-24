Экономика
24 марта 11:33
Автор материала:Алексей Соловьев

Организации Татарстана приносят все меньше денег в бюджет

С начала года предприятия заплатили налогов на прибыль на 5,6 миллиарда рублей меньше, чем в предыдущем году.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

За первые два месяца 2026 года Татарстан получил уже 17,8 миллиарда рублей в качестве налогов на прибыль от различных отраслей бизнеса. Это на 5,6 миллиарда рублей меньше, чем за период с января по февраль 2025 года, отметила в докладе замминистра финансов Татарстана Аллы Анфимовой на пресс-конференции об итогах исполнения консолидированного бюджета РТ. План по поступлениям налогов на прибыль в 2026 году выполнен на 13,7 процента.

Самые большие объемы средств поступают от нефтегазового комплекса - они делают практически 30 процентов от общей суммы налогов на прибыль. Вместе с энергетической отраслью и строительным сектором они дают более 60 процентов налогов. Оставшиеся доходы приносят банки, химическое и нефтехимическое производство, машиностроение, производство продуктов питания и множество других отраслей и производств.

Впрочем, хоть доля налогов на прибыль и сократилась, будто бы в противовес ей выросло количество налогов, которые с организаций собрали за их имущество. По сравнению с 2025 годом, в нынешнем году имущественных налогов было уплачено на 1,7 миллиарда рублей больше, отмечается в докладе спикера.

Ранее Анфимова рассказала, что за первые два месяца 2026 года в татарстанский бюджет поступило уже 84,5 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов, что на полмиллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

