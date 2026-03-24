Практически весь прирост поступлений в бюджет идет не республике, а федерации.

За первые два месяца 2026 года в татарстанский бюджет поступило уже 84,5 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов, рассказала замминистра финансов Татарстана Алла Анфимова на пресс-конференции об итогах исполнения консолидированного бюджета республики. Это на полмиллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Часть поступлений отходит также и в федеральный бюджет - сейчас Татарстан отправил туда 50,7 миллиарда рублей, а это почти на семь миллиардов рублей больше, чем за январь-февраль 2025 года.

Как итог, общая сумма налоговых и неналоговых поступлений за первые два месяца 2026 года равняется 135,2 миллиарда рублей. Примерно в равной степени в эту сумму вложились, судя по таблицам, и простые люди и организации. НДФЛ принес республике 35 процентов от названной суммы, а налоги на прибыль и имущество организаций в совокупности принесли 37 процентов суммы, то есть примерно от 40 до 50 миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что большую часть расходов бюджета Казани за 2025 год взяла на себя социальная сфера — на нее ушло 48,9 миллиарда рублей. Эти траты составили 74,8 процента от общего числа расходов в 64,3 миллиарда с дефицитом в два миллиарда рублей. Потратить пришлось на 18,8 процента больше, чем в 2024 году.

